Россия создаст аналог Human Rights Watch в странах СНГ

В России предлагают создать Евразийскую правозащитную группу (ЕАПГ), полномочия которой будут распространены на всю территорию евразийского пространства. Эта группа объединит правозащитников и общественные организации, которые уже ведут продуктивную работу в данной области. Организация станет аналогом международных правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International, правда, как сообщают организаторы, она будет менее политически ангажированной. Об этой инициативе «Известиям» рассказала ответственный секретарь СПЧ РФ, председатель координационного совета «Союза добровольцев России» Яна Лантратова.

— Мы предлагаем создать ЕАПГ, в задачи которой в первую очередь будет входить мониторинг ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Правозащитникам важно координировать свои действия, при необходимости экстренно выезжать на территорию, где зафиксированы нарушения прав человека. Кроме того, в задачи организации будет входить сбор и распределение гуманитарной помощи. Планируется придать организации официальный статус путем аккредитации при институтах ЕАЭС, СНГ и ООН, — заявила «Известиям» Лантратова. — Главное, к чему мы стремимся, — это открытость и независимость, то есть способность дать объективную оценку событиям и оперативно отреагировать.

Инициаторы письма, которое будет направлено во все правозащитные организации, действующие на территории ЕАЭС, также планируют получить аккредитацию на деятельность при исполнительном комитете СНГ, а также — при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС).

В исполнительном комитете СНГ «Известиям» сообщили о готовности рассмотреть подобное предложение.

— Когда письмо с подобной инициативой поступит в исполнительный комитет, то мы тщательно изучим его, — сообщили в комитете.

Правда, по информации «Известий», пока что у инициаторов проекта нет понимания, как именно закрепить правозащитную группу при СНГ — прорабатывать этот вопрос предстоит юридической службе.

Правозащитники из стран постсоветского пространства уже сообщили о своем желании вступить в организацию в случае ее утверждения.

Как заявила «Известиям» первый омбудсмен Армении, исполнительный директор общественной организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян, объединение государств подразумевает под собой и институт по защите прав человека.

— Данная идея нами приветствуется. Безусловно, всё будет зависеть от тех, кто именно будет входить в Евразийскую правозащитную группу. И самое главное, насколько они будут не ангажированы. Более того, членам ЕАПГ, как и любому правозащитнику, придется завоевать доверие народа, — отметила Алавердян. — Правильным было бы установить конкретные процедуры, с помощью которых разрешались бы ситуации с нарушением прав человека на евразийском пространстве. Должна быть проведена большая работа по данному направлению — в составе ЕАПГ должны быть люди, которые готовы в любой момент собраться, выехать и решать сложные задачи.

В Киргизии считают, что идея создания ЕАПГ должна была быть воплощена уже давно.

— Этот вопрос — не просто зрелый, а уже перезрелый. Давно пора создавать подобную правозащитную организацию. Подходить к этому вопросу нужно самым серьезным образом. Особенно акцент нужно сделать на трудовых мигрантах, так как в этой сфере творится настоящий беспредел: люди остаются беззащитными и не получают должной юридической помощи. Мы готовы поддержать идею о создании Евразийской правозащитной группы. Нам нужно объединить усилия и создать то, что должно было быть создано уже давно, но пока оставалось лишь на словах, — рассказал «Известиям» правозащитник, общественный деятель Киргизии и России, эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев.

В письме организаторов проекта отмечается, что «создание единых и понятных моделей поведения участников интеграционных отношений является своеобразным залогом их качественного развития. Построение таких моделей возможно исключительно посредством права. В частности, о необходимости унификации и гармонизации правовых систем стран ЕАЭС неоднократно высказывались в Верховном суде Российской Федерации».