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В московском детском саду обнаружен снаряд времен ВОВ

Из дошкольного учреждения было эвакуировано более 50 человек

В детском саду «Светлячок» на северо-западе Москвы при проведении земляных работ обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Силовики изъяли предмет и направили его на утилизацию, сообщил источник в экстренных службах.

— Утром 30 августа на территории детского сада, расположенного на проспекте Маршала Жукова, д. 34, во время земляных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, — приводит АГН «Москва» сообщение источника.

По его словам, из дошкольного учреждения были эвакуированы все дети и персонал, их число составило более 50 человек. Для вывоза снаряда были задействованы саперы Московского военного гарнизона. На изъятой металлической болванке были следы ржавчины, ее калибр составил 112 мм.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В московском детском саду обнаружен снаряд времен ВОВ

Из дошкольного учреждения было эвакуировано более 50 человек

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