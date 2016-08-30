В московском детском саду обнаружен снаряд времен ВОВ

В детском саду «Светлячок» на северо-западе Москвы при проведении земляных работ обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Силовики изъяли предмет и направили его на утилизацию, сообщил источник в экстренных службах.

— Утром 30 августа на территории детского сада, расположенного на проспекте Маршала Жукова, д. 34, во время земляных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, — приводит АГН «Москва» сообщение источника.

По его словам, из дошкольного учреждения были эвакуированы все дети и персонал, их число составило более 50 человек. Для вывоза снаряда были задействованы саперы Московского военного гарнизона. На изъятой металлической болванке были следы ржавчины, ее калибр составил 112 мм.