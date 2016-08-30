Введение новых акцизных марок на алкоголь вновь отложили

Правительство России продлило срок действия «старых» акцизных марок на алкогольную продукцию еще на один год
Правительство РФ продлило срок действия «старых» акцизных марок на алкогольную продукцию еще на год, до 1 сентября 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно постановлению, реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением правительства от 21 декабря 2005 года № 786, допускается до 1 сентября 2017 года.
В середине июня Министерство финансов РФ сообщило о разработке поправок к постановлению правительства и продлении сроков реализации алкоголя со старыми марками на один календарный год. Для бюджета такая ситуация означает уменьшение поступлений налогов и таможенных сборов от импорта и реализации алкоголя.
В минувшем году российское правительство уже продлевало сроки реализации алкоголя, маркированного акцизами старого образца, до 1 сентября 2016 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за острого дефицита акцизных марок поставки импортного алкоголя в Россию могут быть прекращены.
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