Введение новых акцизных марок на алкоголь вновь отложили

Правительство РФ продлило срок действия «старых» акцизных марок на алкогольную продукцию еще на год, до 1 сентября 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.



Согласно постановлению, реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением правительства от 21 декабря 2005 года № 786, допускается до 1 сентября 2017 года.



В середине июня Министерство финансов РФ сообщило о разработке поправок к постановлению правительства и продлении сроков реализации алкоголя со старыми марками на один календарный год. Для бюджета такая ситуация означает уменьшение поступлений налогов и таможенных сборов от импорта и реализации алкоголя.

