Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
30 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Введение новых акцизных марок на алкоголь вновь отложили

Правительство России продлило срок действия «старых» акцизных марок на алкогольную продукцию еще на один год

Правительство РФ продлило срок действия «старых» акцизных марок на алкогольную продукцию еще на год, до 1 сентября 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно постановлению, реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением правительства от 21 декабря 2005 года № 786, допускается до 1 сентября 2017 года.

В середине июня Министерство финансов РФ сообщило о разработке поправок к постановлению правительства и продлении сроков реализации алкоголя со старыми марками на один календарный год. Для бюджета такая ситуация означает уменьшение поступлений налогов и таможенных сборов от импорта и реализации алкоголя.

В минувшем году российское правительство уже продлевало сроки реализации алкоголя, маркированного акцизами старого образца, до 1 сентября 2016 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за острого дефицита акцизных марок поставки импортного алкоголя в Россию могут быть прекращены.

Написать комментарий
Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Введение новых акцизных марок на алкоголь вновь отложили

Правительство России продлило срок действия «старых» акцизных марок на алкогольную продукцию еще на один год

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Николай Остарков

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Василий Колташов

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке