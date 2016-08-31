Клан Каримовых отлучили от власти в Узбекистане

Несмотря на то что, по информации «Известий», состояние президента Узбекистана Ислама Каримова остается крайне тяжелым, в стране уже активно набирает обороты борьба за власть. Наиболее вероятным претендентом на пост главы государства является нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев. При этом клан Каримовых, скорее всего, будет отстранен от участия в политической жизни. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к узбекским властным кругам.

— Ислам Каримов подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения, но, скорее всего, это вопрос нескольких дней. В случае кончины президента членов его семьи до власти в стране не допустят. Одна дочь Каримова — Гульнара — находится под домашним арестом в Лондоне, другой — Лоле — не позволят получить никакой власти силовики. Наиболее вероятным претендентом на должность президента Узбекистана сейчас является премьер Шавкат Мирзияев, поскольку его поддерживают как внутри страны, так и за ее пределами, — отметил источник.

Также, по словам собеседника «Известий», во властных кругах страны сегодня бытует мнение, что прошедшая в СМИ информация о смерти Ислама Каримова 29 августа была распространена его дочерью Лолой. Для чего это могло быть сделано, высокопоставленный источник не уточнил.

Между тем, как заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Олег Пахолков, в России надеются на способность будущего президента сохранить стабильность в Узбекистане и будут внимательно наблюдать, какой вектор получит внешняя политика Ташкента.

— Вся власть в Узбекистане долгое время была сосредоточена в одних руках. Процесс ее передачи будет очень болезненным. Как поведет себя новый руководитель, сказать пока сложно, даже несмотря на то что он является членом команды Каримова. Какие-то выводы можно будет сделать по первым заявлениям будущего президента и его зарубежным визитам. В то же время можно ожидать кардинальной смены элит в Узбекистане. В любом случае хочется верить, что следующий президент окажется способным сохранить стабильность внутри страны и не допустить размораживания ряда конфликтов с соседями, — отметил Олег Пахолков.

На данный момент о состоянии здоровья президента Узбекистана Ислама Каримова поступает довольно противоречивая информация. Именно его дочь Лола сообщила 29 августа, что двумя днями ранее глава государства был госпитализирован с инсультом.

«По причинам мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении», — написала Лола Каримова на своей странице в Instagram (стилистика и пунктуация автора сохранены).

По имеющейся информации, Каримову стало плохо на банкете в честь национальной олимпийской сборной, который проходил в ночь на 27 августа. Также известно, что в полночь он общался с главой своей администрации Зелимханом Хайдаровым, вскоре после этого потерял сознание и был доставлен в клинику. Официальной информации о состоянии здоровья узбекского президента пока не поступало. Каримов занимал свой пост с 1991 года.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, смена власти в Узбекистане вряд ли негативно отразится на отношениях между Москвой и Ташкентом — хотя бы потому, что сотрудничество и до этого носило не слишком тесный характер.

— Узбекистан не ориентирован на Россию, но и не выступает против нее. Он старается держать дистанцию. А развитие отношений во многом зависит от конкретной ситуации. В свое время у Ташкента был конфликт с США, и тогда узбекское руководство прямо-таки заискивало перед Москвой. Но прошло время, и отношения стали гораздо прохладнее. Для Узбекистана важнее проблема сотрудничества с соседями, а также с Китаем. Это сказывается и на взаимодействии в области экономики. Потенциал у наших стран огромен, но на деле товарооборот не так уж и велик, — рассказал Дмитрий Журавлев.

Что касается развития ситуации внутри Узбекистана и возможного обострения застарелых конфликтов с соседями, то, по словам эксперта, всё будет зависеть от нового президента. Если тому удастся жесткой рукой удержать страну от хаоса, то и страны, имеющие территориальные претензии к Ташкенту, не станут проявлять активность.