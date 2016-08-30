Строительство стадиона в Ростове-на-Дону опережает график

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил, что строительство стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года опережает график на два месяца.

«Мне кажется, мы набрали неплохую динамику. Это касается аэропорта и крупных объектов, связанных с ЧМ-2018. И аэропорт, и стадион строятся в соответствии с «дорожной картой», — сообщил глава региона.

«Аэропорт — готовность по федеральной части порядка 45%, по инвестиционной — 26, по региональной — 28. Это точно соответствует графику, все объекты аэропорта в эту зиму войдут уже с теплоснабжением», — отчитался Василий Голубев.

Владимир Путин отметил, что аэропорт важен для региона не только в плане спортивных мероприятий, он увеличит инвестиционную привлекательность региона.

Напомним, в период с 2013 по 2018 год на строительство и модернизацию транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 запланировано потратить около 400 млрд рублей.