Запуск «русской «Алибабы» начнется летом 2017 года

В течение года будут разработаны технические требования к проекту «русская «Алибаба». Сразу несколько министерств предлагают создать инфраструктурную систему, которая поможет экспортерам оформлять документы, сертифицировать продукцию и получать доступ к множеству сервисов — фактически предпринимателям нужно будет лишь передать свой товар в систему. Создание подобного агрегатора обойдется в сотни миллионов рублей.



О том, что технические требования к агрегатору, создаваемому в рамках проекта «русская «Алибаба», могут быть разработаны к середине следующего года, «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Олег Фомичев. По его словам, Минэкономразвития в середине лета представило в правительство доклад о его общей конструкции, «она еще официально не утверждена, но вроде бы все с этой конструкцией согласны». Речь идет о таких ведомствах, как Минпромторг, Минкомсвязи, Федеральная таможенная служба (ФТС), Минфин и Минвостокразвития.

Напомним, доклад «О расширении возможностей реализации отечественных товаров на международных рынках посредством электронной торговли» ведомства направили председателю правительства Дмитрию Медведеву 1 июня. Он подписан министром экономического развития Алексеем Улюкаевым (есть у «Известий»).

Из него следует, что инфраструктурная система — «единая среда экспортера» — предполагает доступ к таможенным, логистическим, информационным, платежным, кредитным, страховым, гарантийным, маркетинговым и иным сервисам. Агрегатор будет интегрирован с крупнейшими российскими и зарубежными электронными торговыми площадками (интернет-магазинами), которые займутся размещением товаров на онлайн-витринах, уточняется в документе. Среди иностранных маркет-плейсов Минэкономразвития называет Aliexpress, Amazon, Ebay, JD.com.

«Мы считаем, что главное — создать для малых и средних предпринимателей такую инфраструктуру, при которой они бы куда-то свой товар отвозили и забывали о нем, а дальше есть агрегатор, который займется всеми процедурами, и интернет-площадка, которая получает проценты от сделок за услуги», — объясняет замминистра.

В документе Минэкономразвития уточняется, что систему готовы создать Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация электронных торговых площадок (Seldon), «Викимарт», «Прайс Экспресс» (Rambler & Co.), «Таможенная карта», Тувинская энергетическая промышленная корпорация, «Юлмарт» на собственные средства. По словам Фомичева, на единый агрегатор потребуются сотни миллионов рублей.

Заметим, что подготовкой к экспорту российских товаров будет заниматься и существующая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства — Российский экспортный центр, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, а также торговые представительства в иностранных государствах.

В качестве одной из мер продвижения российских товаров за рубежом будет использоваться знак «Роскачество», а также универсальный бренд Made in Russia. «Безусловно, не любая продукция будет продаваться за границей, но это и будет показателем, насколько качественный товар был произведен», — говорит Фомичев, добавляя, что «российский продукт до сих пор на зарубежных рынках не продвигался, но когда-то же это надо начинать».

Из бумаг, направленных в правительство, следует, что Минпромторг предлагает определить существующий спрос у иностранных покупателей на определенные категории отечественных товаров. После чего можно понять, какие производства способны удовлетворить этот спрос. Министерство по развитию Дальнего Востока указывает на проблемы с получением разрешения на вывоз из России продуктов промысла животных, не подвергшихся промышленной или тепловой обработке.



В этой связи, ведомство предлагает Минсельхозу решить эту проблему. В частности, разработать и утвердить регламент о едином порядке проведения обследований Россельхознадзором на соответствие требованиям российского законодательства в целях получения разрешения на вывоз.



Плюс к этому в министерстве считают, что нужно разработать определение понятия «отечественный производитель товаров» и утвердить его. Минпромторг особо отмечает, что для продвижения и продажи российских товаров в каждой стране нужно использовать лишь самые успешные иностранные площадки торговли. Например, в Республике Корея это G-market.

Напомним, по информации Минэкономразвития, всего 0,28% от общего числа малых и средних предпринимателей (МСП) сейчас осуществляют экспорт, готовы им заняться 10%. Всего России функционирует около 16 тыс. подобных МСП.