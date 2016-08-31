Гаджиев: «Не интересоваться сборной — профессиональное кощунство»

Пермскому «Амкару» удался впечатляющий старт сезона. Команда одержала две победы, столько же раз сыграла вничью и лишь в последнем матче потерпела поражение от «Зенита». Интересно, что до матча с петербургским клубом пермяки вообще не пропускали мячей. У руля «Амкара» стоит ветеран отечественного тренерского цеха — 70-летний Гаджи Гаджиев. Опытный специалист в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал об удачном старте сезона, поражении от «Зенита», молодых игроках «Амкара» и обновленной сборной России.



— «Амкар» многих удивил столь уверенным стартом в чемпионате. Удивил ли вас такой результат и как вы его оцениваете?

— Действительно, начало сезона удалось. В целом старт чемпионата получился для нас успешным. Но в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге мы сыграли ниже своих возможностей и выступили крайне неудачно. При этом важно отметить, что «Зенит» действовал очень сильно и был хорош. Они играли очень ответственно и показали, пожалуй, лучшую игру с начала чемпионата. И это логично. Все-таки у них новый тренер — Мирча Луческу, и команда постепенно адаптируется к его требованиям.

— Этот «Зенит» совершенно не похож на тот, с которым вы играли в прошлом сезоне? С каким «Зенитом» играть сложнее? С Халком или без него?

— Важно понимать, что «Зенит» постепенно перестраивается. Нельзя сказать, что без Халка петербуржцы стали сильнее или слабее. Когда в их команде играл Халк, мы сыграли в Санкт-Петербурге вничью — 1:1, потом в кубковом матче проиграли только по пенальти. При этом ни в чем не уступали питерцам. А в прошедшем матче Халка не было, а нас полностью переиграли. «Зенит» просто нас разгромил и создал больше опасных моментов, чем четыре предыдущие команды вместе взятые. Но важно сказать, что у нас в составе не было нескольких основополагающих футболистов, в частности, Януша Гола. Вот и судите сами, какой «Зенит» сильнее — с Халком или без него.

— В начале августа вы заявляли, что голкипер команды Александр Селихов точно останется в «Амкаре». Сейчас его вновь сватают в разные команды...

— Я уже говорил на эту тему. Если будет соответствующее предложение, которое удовлетворит клуб, Селихов, конечно, уйдет. Любая команда средней руки с маленьким бюджетом не может сохранять своих футболистов, если ими интересуются богатые клубы. Как тренер, я бы, конечно, хотел, чтобы Селихов остался в «Амкаре».



— В составе «Амкара», помимо Селихова, много молодых игроков. Как вам удается так безболезненно вводить их в основной состав?

— Первое и самое важное — чтобы игроки обладали талантом. Если у футболиста нет определенных необходимых качеств, то никакой тренер никогда из них ничего не сделает. То есть изначально было важно отобрать и заметить этих молодых футболистов. И, как показывает время, клуб и тренеры неплохо справляются с этой работой. А во-вторых, необходимо, чтобы у этих молодых игроков была мотивация, чтобы они добротно выполняли требуемую работу.

— Из нынешнего состава вашей команды кто-то может дорасти до уровня национальной сборной?

— Скажу честно — я не знаю. Пока таких игроков в «Амкаре» нет. Что будет дальше — посмотрим. Могут дорасти, а могут и не дорасти. Сейчас делать прогнозы в этом вопросе крайне сложно.

— Можно ли ждать от «Амкара» каких-то сюрпризов на финише трансферного окна?

— Могу сказать однозначно — нет. У всех клубов трансферное окно закрывается 31 августа, а у нас оно закрыто уже давно. Так получилось, что мы уже не можем приобретать игроков.

— В связи с удачным стартом у «Амкара» как-то изменились задачи в чемпионате России?

— Очень здорово, что мы так удачно стартовали в чемпионате России, но главной задачей «Амкара» на текущий сезон по-прежнему остается сохранение прописки в Премьер-лиге.

— Новый наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что проведет беседу со всеми тренерами Премьер-лиги и обсудит формирование национальной команды. С вами он уже успел пообщаться?

— Да, мы уже встречались со Станиславом Черчесовым. Мы обсуждали не только футболистов, но и множество других вопросов и проблем, касающихся российского футбола и национальной команды.



— Насколько вам будет интересно следить за обновленной сборной России?

— Я обязан следить за национальной командой. Мы все должны переживать, болеть и помогать чем возможно, если в этом есть необходимость. Как можно не следить за сборной? Я считаю это профессиональным кощунством.

— Какие у вас ожидания от товарищеского матча с Турцией, который станет для Черчесова первым у руля сборной?



— Сложно говорить об ожиданиях, но у меня есть пожелания. Хочется, чтобы у Станислава Черчесова и команды всё получилось. Важно, чтобы новички чувствовали себя на поле уверенно. Тренер частично обновил команду, но при этом будет использовать опыт игроков, которые в сборной уже давно. Надеюсь, за счет этого команда сумеет прибавить. Безусловно, буду ждать от наших футболистов победы, несмотря на товарищеский статус матча.

— Черчесов уже с первой игры начнет наигрывать состав к чемпионату мира или первое время будет много экспериментов?

— В первую очередь ему нужно решить вопрос отбора игроков. А во вторую — чтобы играли нормально. Так что каких-то резких решений, наверное, не будет.

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