«Росатом» может войти в проект АЭС для Саудовской Аравии на $100 млрд

К проекту строительства в Саудовской Аравии 16 блоков АЭС стоимостью $100 млрд готов подключиться «Росатом», заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.



«Реализуется подписанное в июне 2015 года межправсоглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и наукоградом короля Абдаллы. Наша компания, имеющая самые современные технологии, готова подключиться к проекту строительства в королевстве 16 блоков АЭС (проект предусмотрен до 2030 года, стоимость — $100 млрд)», — рассказал Ушаков. Напомним, что скоро состоится встреча российского лидера Владимира Путина и преемника наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.



По словам Ушакова, между Москвой и Эр-Риядом также налажена инвестиционная кооперация, РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) плотно взаимодействуют по вопросам совместного инвестирования в проекты на территории России (с целевым объемом капитала до $10 млрд).



Напомним, что 29 августа второй энергоблок строящейся с российским участием АЭС «Куданкулам» в Индии успешно подключили к энергосети, реактор начал выработку электроэнергии, сообщил «РИА Новости» в понедельник источник в Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL).

Топливная компания «Росатома» АО «ТВЭЛ» заключила первый контракт с американской компанией-оператором АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию ядерного топлива «ТВС-Квадрат», произведенного в РФ, указано в сообщении компании.



А в июле договоренность о выводе российского ядерного топлива на американский рынок была достигнута между руководством ТВЭЛ и компанией Global Nuclear Fuel Americas (GNF-A, «дочка» GE Hitachi).