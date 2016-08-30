Медведев: за последние годы пенсия выросла в 15 раз

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что за 15 лет пенсия выросла в 15 раз, но правительство не собирается останавливаться на этом.

«Нужно заниматься совершенствованием пенсионных прав, законодательства», — заявил Медведев на встрече с пенсионерами в Липецке, добавив, что эти решения зависят от состояния дел в экономике, бюджете страны.

«Государство должно сделать всё, чтобы это были нормальные деньги для жизни, мы этим занимаемся», — цитирует премьер-министра «РИА Новости».