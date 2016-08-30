Сильные порывы ветра повалили в Москве шесть деревьев

Главное управление МЧС России по столице распространило штормовое предупреждение
В Москве шесть деревьев упали во время сильного ливня с грозой и сильными порывами ветра в разных районах Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
По предварительной информации, никто не пострадал. «Упавших деревьев пока шесть, без последствий»,— цитирует «РИА Новости» слова собеседника.
Сообщалось также об упавшем на автобус дереве на северо-востоке Москвы.
Ранее главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное штормовое предупреждение в связи с предполагаемым повалом деревьев, повреждениями линий электропередачи и повреждению слабо укрепленных рекламных конструкций.
Сообщалось, что погодные условия могут привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. МЧС предупредило жителей столицы о грозе с дождем, граде и ветре с порывами 15–20 м/с.
Спасатели просили москвичей и гостей столицы по возможности не покидать во время грозы помещения, быть осторожными вблизи деревьев и рекламных щитов. Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за резкого за резкого ухудшения погоды.
Метеорологи также обещают осадки и порывистый ветер в ночь на среду. Температура воздуха опустится до +11..+13 градусов. Гидрометцентр России прогнозирует пасмурную погоду до конца этой недели, пишет сайт «Комсомольской правды».
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