Мировые лидеры поздравили Каримова с днем независимости Узбекистана

Многие главы государств и руководители международных организаций поздравили президента Узбекистана Ислама Каримова с 25-й годовщиной независимости республики. Официальные лица также пожелали народу Узбекистана и его лидеру мира, счастья, процветания и благополучия.

«От глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей авторитетных международных организаций, видных общественных деятелей, представителей деловых и академических кругов поступают сердечные поздравления с наилучшими пожеланиями мира, счастья, дальнейшего процветания и благополучия народу Узбекистана и главе нашего государства», — указано в сообщении на официальном правительственном портале.

В своем послании Исламу Каримову президент США Барак Обама выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности республики. «У наших стран сложились прочные партнерские отношения с момента, когда Соединенные Штаты Америки впервые признали независимость Узбекистана 25 декабря 1991 года. Я надеюсь на продолжение сотрудничества между нашими странами в течение многих лет на пути к более безопасному, процветающему и демократическому будущему», ­— подчеркнул американский лидер.

При этом председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что за 25 лет независимости в стране сохраняется политическая стабильность и динамичное экономическое развитие. Кроме того, глава КНР подчеркнул, что международный авторитет Узбекистана значительно вырос.

В сообщении также приводятся тексты поздравлений из США, Китая, Германии, Польши, лидеров стран СНГ, других государств и международных организаций.



День независимости в Республике Узбекистан отмечается 1 сентября.