Экс-глава КХЛ рассказал о том, что НХЛ не считает мельдоний допингом

Бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) разрешила хоккеистам использовать мельдоний, так как не считает этот препарат допингом.



Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, когда российская теннисистка Мария Шарапова вернется на корт после дисквалификации с употреблением мельдония.

Напомним, 7 марта россиянка объявила о получении уведомления, в котором говорилось о присутствии в ее допинг-пробе запрещенного препарата — мельдония. С 12 марта спортсменку отстранили от участия в соревнованиях.

Позднее ITF дисквалифицировала Шарапову на два года, признав, что она непреднамеренно нарушила правила. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 26 января 2016 года.



«Теннисисты находятся под жестким допинг-контролем, к тому же в этом виде спорта нет большого смысла применять допинг. Тем более если говорить о мельдонии. Всеми признано, что это не допинг, а восстановительное средство. НХЛ вообще своим игрокам сказала, что мельдоний — это не допинг, и разрешила спортсменам его использовать», — цитирует слова Медведева агентства «Р-Спорт».

Напомним, препарат милдронат, в состав которого входит мельдоний, был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства 1 января 2016 года. Он относится к классу «гормоны и модуляторы метаболизма» и запрещен как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды. Добавление мельдония в перечень запрещенных препаратов привело к серии громких скандалов с именитыми российскими спортсменами.

Стоит отметить, что газета USA Today сообщала, что Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в черный список по запросу американского ведомства.



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