Mail.Ru Group раскрасит лица пользователей

В холдинге Mail.Ru Group работают над фото- и видеоредактором, который с помощью фильтров дает возможность накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя в режиме реального времени. Об этом «Известиям» рассказали несколько собеседников в холдинге.

В основе сервиса лежит технология нейросетей, которая позволяет узнавать на изображении или видео лица и накладывать на них разные изображения. Например, на щеках можно нарисовать флажки (так, например, делают футбольные болельщики). При движении головой наложенная маска начинает двигаться также синхронно, не меняя своего положения.

По информации собеседника «Известий», над этим сервисом работают в подразделении мессенджера ICQ. Данный сервис может появиться как в отдельном приложении, так и в самом мессенджере.

В июле «ВКонтакте» выпустила аналог популярного фотоприложения Prisma, которое позволяет превращать фотографии в картины. Разработка называется Vinci. И уже 24 августа Vinci был интегрирован в ICQ.



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Руководитель департамента Instant Messaging холдинга Mail.Ru Group Игорь Ермаков, который занимается развитием ICQ, на днях выложил видеоролики, на которых были нанесены несколько масок: венок из цветов, борода с усами, нос и уши зайца. В пресс-службе ICQ от комментариев отказались.

Похожий сервис под названием MSQRD, который позволяет накладывать разные маски на фото или видео, у белорусской компании Masquerade Technologies в марте приобрела компания Facebook. Кроме того, подобный сервис есть у американского мессенджера Snapchat, который набирает популярность в России.



Основатель мессенджера QIP и 4talk Сергей Кравцов уверен, что если фоторедактор будет выпущен отдельным приложением, то у него есть шанс стать популярным, так как MSQRD известен не всем пользователям. Такая история, например, случилась с приложением Vinci, которое успело выйти в период, пока Prisma еще не стала мегапопулярной. Пользователи, обрабатывая фотографии, выкладывают полученные изображения в соцсети, тем самым рассказывая друзьям о новом приложении. Это естественная реклама сервиса. Сам же Vinci не был интегрирован во «ВКонтакте», а вышел отдельным приложением, благодаря чему пользователи выкладывали фотографии в разные соцсети.

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— Если сервис появится только в ICQ, то это не сильно прибавит популярности мессенджеру, дав прирост не более 1% новой аудитории. А если сервис с добавлением фото- или видеомасок был бы сделан отдельным приложением, то пользователи могли бы делиться полученными изображениями в разных соцсетях, делая ему тем самым рекламу, — резюмировал Кравцов.