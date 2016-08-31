Nordgold Алексея Мордашова снижает добычу золота

Золотодобывающая компания Nordgold Алексея Мордашова с активами в России, Африке, Казахстане и Америке рассчитывает выйти на стабильную добычу на уровне не менее 1 млн унций золота в год после выхода на проектную мощность рудника «Гросс» в Якутии, запуск в эксплуатацию которого запланирован на начало 2018 года. Инвестиции в проект «Гросс» оцениваются в $250 млн, мощность — 220 тыс. унций в год на протяжении 17 лет. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор Nordgold Николай Зеленский.

— Nordgold в этом году приступил к строительству крупного рудника «Гросс» в Якутии. Мы уверены в успехе этого проекта, так как двухгодичный опытно-промышленный этап отработки месторождения «Гросс» доказал его экономическую привлекательность даже на фоне низких цен на золото. Ожидается, что после выхода на полную мощность «Гросс» добавит к консолидированному производству Nordgold еще около 220 тыс. унций золота в год в течение 17 лет и позволит нам выйти на стабильное производство более 1 млн унций золота в год, — отметил Николай Зеленский.

Вчера Nordgold впервые с 2012 года объявила о снижении прогнозного диапазона по добыче золота в 2016 году с 950–1010 тыс. унций до 880–930 тыс. унций. В 2015 году Nordgold произвела 950 тыс. унций. Компания связывает снижение прогноза с меньшими, чем планировалось, объемами производства в первом полугодии 2016 года на флагманских рудниках Bissa в Буркина-Фасо (Западная Африка) и «Березитовый» в Амурской области, что может продолжиться в III квартале 2016 года. Кроме того, во втором полугодии 2016 года ожидается прекращение производства на руднике «Апрелково» в Забайкалье, отметил Николай Зеленский.

— C начала года мы ведем вскрышные работы на рудниках Bissa и «Березитовый», чтобы обеспечить доступ к новым рудным блокам. Однако наличие нескольких из них не подтвердилось, что привело к отклонению от плана добычи. В результате в первом полугодии эти два предприятия перерабатывали руду с более низким содержанием золота со складов. Кроме того, в начале года на руднике «Березитовый» была проведена модернизация измельчительного комплекса. Предприятие вернется к ранее применявшимся технологиям в сентябре этого года, что должно повысить эффективность переработки руды, — сообщил Николай Зеленский.

По словам директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, несмотря на снижение прогнозных объемов добычи в 2016 году, произошедший рост цен позволит компании сохранить показатель EBITDA на уровне прошлого года, то есть около $520 млн. Выход на уровень 1 млн унций, скорее всего, будет достигнут к 2018 году, когда полноценно запустятся проекты Bouly в Буркина-Фасо (120 тыс. унций в год) и «Гросс» в Якутии (220 тыс. унций). Достройка указанных производств потребует еще $125–150 млн.

Во вторник компания отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2016 года на 30% (до $94,1 млн) по сравнению с тем же периодом 2015 года. По словам Максима Худалова, основная причина снижения чистой прибыли — ухудшение геологических условий добычи. Содержание золота в руде снизилось с 1,61 до 1,41 г на тонну.

— Частично ухудшение содержания вызвано переработкой бедной руды со складов, что на фоне благоприятной конъюнктуры выглядит разумным. В результате себестоимость добычи на Bissa фактически удвоилась по сравнению с 2015 годом. Однако российские активы, наоборот, в основном сократили затраты. В результате средняя по компании себестоимость выросла лишь на 22% — до $878 за унцию. Во втором полугодии ценовая конъюнктура будет более благоприятной, что позволит компании компенсировать потери от снижения добычи, — считает Максим Худалов.



Вчера в компании решили не объявлять дивидендов по итогам II квартала и, скорее всего, по итогам III квартала, объяснив это сменой юрисдикции с Нидерландов на Великобританию в конце июня 2016 года.

— В настоящее время Nordgold в связи со сменой юрисдикции намерена оптимизировать внутреннюю структуру компании с тем, чтобы соответствовать учетной политике Великобритании, связанной с выплатой дивидендов. Мы будем сохранять те средства, которые должны были быть выплачены в качестве дивидендов, и вернемся к своей политике распределения 30% нормализованной чистой прибыли, приходящейся на акционеров, как только это станет возможным, — отметил в разговоре с «Известиями» Николай Зеленский.

По оценке Максима Худалова из АКРА, дивиденды Nordgold будут выплачиваться после окончания перерегистрации. По словам аналитика «Финама» Алексея Калачева, дивидендная политика Nordgold определяет, что на выплаты ежеквартально направляется 30% от чистой прибыли. Пропуск выплат за II и III кварталы не изменит итоговых значений, поэтому, скорее всего, инвесторы вправе рассчитывать на полную выплату по итогам года.



— Компания, конечно, может внести изменения в дивидендную политику в процессе ее приведения в соответствие с законодательством Великобритании, но вряд ли значительно ухудшит условия, особенно перед возможным размещением акций, — считает Алексей Калачев.

По словам гендиректора Nordgold, увеличение рыночной стоимости компании по-прежнему является стратегической задачей. Однако ГДР компании, торгуемые на Лондонской бирже, недооценены, и дополнительная эмиссия в настоящее время приведет лишь к размытию долей акционеров по цене ниже справедливой стоимости компании.

— Здесь важно понимать одно: на фоне роста цены на золото акции большинства золотодобывающих компаний с начала года выросли на 100% и более, в то время как акции Nordgold — лишь на 34%. При этом мы всегда говорили, что для принятия решения о размещении мы будем брать во внимание рыночные условия. В частности, речь идет не просто о росте цены на золото, но и об отражении этого тренда на стоимости акций компании. Мы думаем над возможными вариантами и сценариями, чтобы компания была в наиболее выгодном положении при размещении, — отметил гендиректор золотодобывающей компании.

По мнению Максима Худалова из АКРА, количество акций в свободном обращении (free float) у Nordgold довольно ограничено, и, по оценкам аналитика, оно должно вырасти как минимум в два раза.

— Пока компания последовательно следует утвержденной советом директоров стратегии по повышению рыночной капитализации, в рамках которой планируется получение премиального листинга на Лондонской фондовой бирже. Для получения премиального листинга на LSE нужно иметь британскую юрисдикцию и free float не менее 25%. Юрисдикцию сменили, и думается, не будут слишком затягивать с дополнительным размещением. После прошлогоднего buy back количество бумаг в свободном обращении сократилось с 11 до 9,25%, значит, нужно ждать размещения не менее 16% капитала. Объявить об этом могут уже до конца года, но с учетом дивидендной политики лучше сделать это на фоне объявления размера очередных дивидендов, чтобы подчеркнуть инвестиционную привлекательность бумаг компании, — заключил аналитик «Финама».