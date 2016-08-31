Соглашение по ЗСТ между ЕС и США будет подписано до конца года

Несмотря на то что ряд европейских политиков заявляет о необходимости приостановки переговоров о заключении соглашения по ТТИП (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство — зона свободной торговли между Евросоюзом и США), Еврокомиссия намерена их продолжить. Об этом «Известиям» заявил представитель Еврокомиссии по торговле Аксель Фогнер. По информации «Известий», на саммите министров торговли ЕС в Братиславе 23 сентября будет объявлено о финальном этапе переговоров по ТТИП.

— Мы продолжим работу в рамках полученного нами мандата, одобренного Евросоветом. Мы ведем переговоры для того, чтобы добиться результата, — сказал «Известиям» Фогнер.

Между тем, как рассказали «Известиям» в крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) (215 мест из 751), соглашение о ЗСТ является для Брюсселя приоритетной задачей.

— Это соглашение имеет стратегическое значение, и очень важно поскорее заключить его. Заявления, которые звучат в последнее время, широко распространяются СМИ ввиду того, что это делает процесс немного хаотичным. Вместе с тем политики, которые выступают в пользу этого соглашения, — а таких большинство — остаются неуслышанными. Мы ожидаем, что оно будет подписано, как и планировалось, до конца этого года, — сообщили в крупнейшей фракции Европарламента.

Впрочем, противников подписания этого документа среди политиков тоже достаточно. Так, госсекретарь Франции по внешней торговле Маттиас Фекль 30 августа заявил, что Париж намерен в сентябре направить в Еврокомиссию письмо с требованием приостановить переговоры с США. Ранее министр экономики и энергетики, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль объявил, что переговоры о создании зоны ТТИП провалились.

Вместе с тем, как считают во фракции ЕНП, заявления многих европолитиков носят популистский характер и делаются для внутренней аудитории. По словам собеседника «Известий», высказывания лидера партии СДПГ Зигмара Габриэля — политические игры внутри Германии, где уже началась предвыборная гонка (парламентские выборы пройдут в стране в следующем году). Французские социалисты тоже стараются изменить ситуацию, которая сложилась для них нелучшим образом, — у Франсуа Олланда крайне низкий рейтинг.

О том, что процесс переговоров о заключении соглашения по ТТИП идет не вполне гладко, сообщила «Известиям» депутат, член Комитета по международной торговле Европарламента Каролин Грасвандер-Хайнц. Она признала, что соглашение в нынешнем виде требует изменения европейских стандартов. По этой причине, по ее мнению, они вряд ли завершатся к концу года.

— Как социал-демократ я не против свободной торговли, пока соглашение является справедливым и не требующим изменения европейских стандартов. До сих пор торговые переговоры не касались снижения тарифных линий и квот, но с недавнего времени их направление изменилось. В настоящее время мы не только ведем переговоры о тарифных позициях и квотах, но также о государственных закупках, инвестициях, профессиональной квалификации и многом другом. То есть в нынешнем виде торговое соглашение гораздо шире, чем изначально планировалось. Лично у меня сложилось впечатление, что на данном этапе рассчитать преимущества или последствия от ТТИП не представляется возможным. В данный момент я вижу много рисков, и по многим пунктам у меня есть вопросы. В связи с этим не думаю, что переговоры будут завершены к концу года. Неурегулированными остаются, например, вопросы государственных закупок или новой редакции положения Евросоюза о защите инвестиций (ICS). В ходе переговоров мы видим, что США в некоторых областях отказываются идти на компромиссы. Когда мы встречаемся с главным переговорщиком со стороны ЕС, он нам рассказывает одну и ту же историю с 2013 года: мы добились хорошего прогресса, но «главные вопросы» будут решаться в конце. Глядя на, откровенно говоря, небольшой прогресс за три года, вряд ли сторонам удастся урегулировать наиболее острые вопросы до конца нынешнего года, — сказала Грасвандер-Хайнц.

Против изменения стандартов выступают и защитники природы — партия «Зеленые». Как рассказали «Известиям» в пресс-службе вице-председателя Комитета по международной торговле ЕП, члена «Зеленых» Янника Жадо, фракция последние три года — с начала переговоров о заключении соглашения по ТТИП — выступает против них.

— На самом деле это соглашение имеет мало общего со свободной торговлей, оно скорее «гармонизирует» европейские правила и стандарты, а по сути — снижает их. Наши товары производятся с учетом защиты окружающей среды, здоровья производителей и потребителей и других показателей, которые американцы воспринимают как торговые барьеры, — отметила представитель политика Соня Руаби.

По ее словам, ТТИП способно «поглотить» государственные европейские стандарты, что прямо угрожает существованию малого и среднего бизнеса.

Эти же аргументы используют и граждане Евросоюза. Многие европейцы, особенно те, кто имеет свое дело, видят в соглашении с Вашингтоном угрозу для бизнеса. Так, накануне саммита в Братиславе в крупнейших городах состоятся массовые демонстрации против подписания документа.

Напомним, переговоры о ТТИП идут с 2013 года. В случае заключения соглашения ЗСТ станет крупнейшей в мире и будет охватывать около 800 млн потребителей.