Мельдоний в НХЛ запретят с начала сезона-2016/17

Мельдоний будет внесен в список запрещенных к применению спортсменами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) веществ с предстоящего сезона. Об этом заявил комиссар НХЛ Билл Дэйли.

«Мельдоний будет внесен в список запрещенных веществ в НХЛ начиная с сезона-2016/17», — приводит его слова агентство ТАСС.



В материале уточняется, что в список может быть внесен любой препарат. Однако сделать это необходимо только перед началом сезона, но не позже 1 сентября.

Сезон-2016/17 НХЛ стартует 12 октября.

Ранее во вторник экс-глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и член совета директоров петербургского СКА Александр Медведев заявил, что НХЛ объявила игрокам, что мельдоний не является допингом и разрешила его использовать.

Напомним, мельдоний был внесен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных препаратов c 1 января 2016 года. С начала года положительный результат на препарат дали пробы более чем 300 спортсменов. Позже WADA приняло решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.



Мельдоний применяется в спорте для того, чтобы повысить выносливость организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и нервно-психическим нагрузкам во время турниров. Кроме того, в странах СНГ препарат применяется для профилактики сердечных заболеваний.