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Турецкие и курдские военные заключили соглашение о прекращении огня

Вооруженные силы традиционных противников сосредоточатся на борьбе с ИГИЛ

Турецкие и курдские вооруженные силы заключили временное соглашение о прекращении огня. Обе стороны сосредоточатся на борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

Прекращение огня будет действовать по крайней мере несколько дней­, заявили представители министерства обороны США. В Пентагоне надеются, что оно станет постоянным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское военное ведомство.

Напомним, что ранее Анкара заявляла, что борется и с ИГИЛ, и с Асадом, и с курдами одновременно.

Армия Турции на прошлой неделе начала операцию против ИГИЛ в городе Джараблус на севере Сирии с участием сирийской оппозиции и ВВС международной коалиции. Сирийские власти назвали действия Турции нарушением суверенитета.

Сегодня, 30 августа, Турция нанесла массивный артиллерийский удар в районе Джараблуса.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Турецкие и курдские военные заключили соглашение о прекращении огня

Вооруженные силы традиционных противников сосредоточатся на борьбе с ИГИЛ

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