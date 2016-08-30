Турецкие и курдские военные заключили соглашение о прекращении огня

Турецкие и курдские вооруженные силы заключили временное соглашение о прекращении огня. Обе стороны сосредоточатся на борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

Прекращение огня будет действовать по крайней мере несколько дней­, заявили представители министерства обороны США. В Пентагоне надеются, что оно станет постоянным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское военное ведомство.

Напомним, что ранее Анкара заявляла, что борется и с ИГИЛ, и с Асадом, и с курдами одновременно.

Армия Турции на прошлой неделе начала операцию против ИГИЛ в городе Джараблус на севере Сирии с участием сирийской оппозиции и ВВС международной коалиции. Сирийские власти назвали действия Турции нарушением суверенитета.

Сегодня, 30 августа, Турция нанесла массивный артиллерийский удар в районе Джараблуса.