Турецкие и курдские военные заключили соглашение о прекращении огня

Вооруженные силы традиционных противников сосредоточатся на борьбе с ИГИЛ
Турецкие и курдские вооруженные силы заключили временное соглашение о прекращении огня. Обе стороны сосредоточатся на борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).
Прекращение огня будет действовать по крайней мере несколько дней, заявили представители министерства обороны США. В Пентагоне надеются, что оно станет постоянным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское военное ведомство.
Напомним, что ранее Анкара заявляла, что борется и с ИГИЛ, и с Асадом, и с курдами одновременно.
Армия Турции на прошлой неделе начала операцию против ИГИЛ в городе Джараблус на севере Сирии с участием сирийской оппозиции и ВВС международной коалиции. Сирийские власти назвали действия Турции нарушением суверенитета.
Сегодня, 30 августа, Турция нанесла массивный артиллерийский удар в районе Джараблуса.
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