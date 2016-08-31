Табаков примерит китель губернатора

МХТ имени Чехова открыл 119-й сезон воспоминаниями и обещаниями
Фото Сергея Иванова
Около десятка премьер и активная гастрольная деятельность ожидает в новом сезоне труппу Московского художественного театра имени Чехова. Об этом под аплодисменты объявил на традиционном предсезонном собрании художественный руководитель Олег Табаков.
Худрук начал встречу с воспоминаний об Олеге Николаевиче Ефремове, затем не удержался и похвастался, что через пару недель откроется новое здание другого его театра, «Табакерки».
— 30 лет было вложено в это дело, — продолжил худрук. — В Москве есть теперь самый современный в смысле технического оснащения театр. В нем всё может двигаться, вертеться, подниматься и опускаться...
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Фото: Зоя Игумнова
Напомнил Олег Павлович и о строительстве еще одной сцены Художественного театра на проспекте Андропова. Эту стройку он также держит на личном контроле.
24 сентября МХТ представит мировую премьеру мюзикла «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин (режиссер-постановщик и автор русского текста Алексей Франдетти).
— Занято 30 артистов, в том числе Кристина Бабушкина, Светлана Колпакова, Станислав Беляев и Мария Карпова — весь цвет молодой труппы, — рассказал «Известиям» Алексей Франдетти. — Мне хочется, чтобы на сцене была энергия любви и влечения, которая своей химией окутывала бы зал.
— Спектакль будет поющий и танцующий, но нас, ветеранов, туда не взяли, — кокетничал Табаков.
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Фото: Зоя Игумнова
Для худрука нашлась роль в постановке Константина Богомолова «Дракон» (премьера в январе).
— Это композиция по двум пьесам Шварца — «Дракон» и «Голый король». Табаков будет играть Губернатора. Олег Павлович, как актер и руководитель, соблюдающий этику, не выбирает роли в спектакле: мол, хочу сыграть, давайте ставьте на меня. Это я ему предложил и рад, что он любезно откликнулся, — заметил постановщик.
Партнерами Табакова по сцене станут Михаил Трухин, Игорь Верник, Андрей Бурковский, Соня Райзман и Аня Чиповская.
А в ноябре на малой сцене Богомолов представит спектакль «Централ Парк Вест» по пьесе Вуди Аллена. Евгений Гришковец поставит свою пьесу «Весы». Режиссер Денис Азаров возьмется за «Старух» по Даниилу Хармсу. А молодой, любимый худруком и зрителями режиссер Александр Молочников готовит к постановке «19.17».
Как заметил Табаков, любит молодежь красивые даты. В 2014 году Молочников поставил «19.14» о Первой мировой войне. На этот раз грядет революция.
— Так как я стал постановщиком юбилеев, то уверенно продолжаю эту традицию, — отшучивается режиссер. — Были же в свое время «датские» спектакли, вот и теперь должен кто-то этим заниматься.
Вернется на сцену Художественного театра и Юрий Бутусов, а в конце сезона к репетициям «Дачников» Горького приступит Евгений Марчелли.
Продолжится в новом сезоне и активная гастрольная деятельность МХТ. Спектакль «Крейцерова соната» 9 сентября будет показан в Ясной Поляне. Затем театр ждут в Белгороде, Алма-Ате, Санкт-Петербурге, Иркутске, Пензе, Саранске, Риге и Израиле. А в феврале пройдут большие гастроли МХТ в Германии.
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