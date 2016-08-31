«Роскосмос» нашел применение ядерным двигателям

Конструкторское бюро «Арсенал», входящее в систему «Роскосмоса», предложило Минобороны создать орбитальную группировку космических аппаратов со средствами радиоэлектронной борьбы, укомплектованных ядерной энергетической установкой (ЯЭУ). Предложение изложено в ежегодном сборнике «Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах РФ», где профильные предприятия формулируют свои идеи для Минобороны.

«Арсенал» ведет работы по созданию универсальных транспортно-энергетических модулей (ТЭМ) повышенной энерговооруженности с ядерными энергетическими установками, — говорится в сборнике. — Особенно актуально использование таких ТЭМ в интересах решения задач радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в космосе и из космоса, требующих высоких уровней мощности передатчиков помех, а следовательно, и значительной бортовой энергетики. Наличие ЯЭУ позволяет размещать на борту аппарата высокопотенциальные, широкодиапазонные передатчики радиопомех, использовать для радиоэлектронного подавления геостационарные и высокоэллиптические орбиты с целью непрерывного подавления радиоэлектронных средств на больших площадях и в широком диапазоне частот».

Сейчас КБ «Арсенал» ведет проектно-поисковые работы по созданию ТЭМ с термоэмиссионнными энергоустановками двух типов: мощностью 30 кВт и 50 кВт.

«ТЭМ разрабатываются с учетом использования полезных нагрузок в интересах решения задач радиоэлектронного подавления, предполагающих наличие в составе модуля полезной нагрузки, в том числе и трансформируемых параболических антенных систем, — говорится в предложении «Арсенала». — Наличие таких платформ и, как следствие, увеличение энерговооруженности спутника позволяют ставить вопрос о создании реально действующего космического сегмента РЭБ на основе космических аппаратов радиоэлектронного подавления с ЯЭУ».

Генеральный директор «Арсенала» Александр Мильковский заявил «Известиям», что в случае, если военных заинтересует предложение «Арсенала», предприятие будет готово реализовать проект. Александр Мильковский подчеркнул, что КБ «Арсенал» обладает богатейшим опытом создания аппаратов с ядерными энергетическими установками.

С 1973 по 1988 год «Арсенал» построил более 30 космических аппаратов с ЯЭУ для системы морской космической разведки и целеуказания «Легенда».

С тех пор российская промышленность взяла паузу в деле создания космических аппаратов с ЯЭУ, при этом сама тема насовсем не закрывалась. Так, в феврале 1998 года постановлением правительства была утверждена «Концепция развития космической ядерной энергетики в России», которая определила приоритетами разработки базовых унифицированных конструкций, блоков, термоэмиссионных реакторов-преобразователей для космических аппаратов. В рамках этой концепции в «Арсенале» были проведены проектно-поисковые работы по созданию универсальной космической платформы «Плазма-2010» с многорежимной термоэмиссионной энергоустановкой мощностью до 100 кВт (это почти соответсвует энерговооруженности Международной космической станции — 110 кВт, которая обеспечивается работой солнечных батарей площадью 17 на 70 м).

В 2010 году в России были начаты работы по созданию ЯЭУ мегаваттного класса, поскольку тогда вновь возникла тема полетов к Луне и Марсу. Первую установку мегаваттного класса космического базирования предприятия «Росатома» обещают представить уже к 2018 году, а экспериментальный космический аппарат с ней планируется вывести на орбиту в 2025 году.

По словам источника в военно-промышленном комплексе, экспериментальный аппарат «Арсенала» с ЯЭУ может быть выведен на орбиту до 2020 года. Александр Мильковский эту информацию не подтвердил.

— В советский период серийное производство спутников с ядерными установками было налажено под конкретную задачу: радарные установки требовали большой энергетики, и их обеспечивали благодаря ЯЭУ, — рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Средства радиоэлектронной борьбы с ядерными установками никакими законами не запрещены, но нужно понимать, что их применение возможно только в военное время. Поэтому в данном случае нужно принять политическое решение — нужно ли нам разворачивать в космосе такие средства. И опять же тут нужно учитывать опыт использования спутников с ЯЭУ, который у нас уже был. Там не всё шло гладко, они иногда падали на Землю.

Инциденты с советскими спутниками с ядерными установками происходили не часто. Самый известный случай датирован 1978 годом, когда космический аппарат «Космос-954» с ЯЭУ вошел в атмосферу и разрушился, разбросав тысячи радиоактивных осколков на территории в 100 тыс. кв. км в северо-западных районах Канады. Советский Союз тогда выплатил Канаде денежную компенсацию в объеме более $10 млн.

Начальник группы информационного обеспечения Космических войск ВКС России Алексей Золотухин был недоступен для комментариев.



На фоне активизации работ по созданию ЯЭУ космического базирования в июне этого года на 59-й сессии комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия, Испания, Австралия, Бразилия, Канада и ряд других делегаций (всего 25 государств) выдвинули инициативу по принятию набора руководящих принципов в обеспечение «Долгосрочной устойчивости космической деятельности». В числе прочих идей они предложили пересмотреть принципы использования ядерных источников энергии в космическом пространстве.

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