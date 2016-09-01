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Шпионские гонки

Пятая часть франшизы о бывшем наемнике Джейсоне Борне оставляет за кадром эмоции героев

Фото: kinopoisk.ru

В прокате — пятая часть франшизы о бывшем наемнике Джейсоне Борне, которого вновь играет оскароносный Мэтт Дэймон.

Актер исполнял эту роль в успешной кинотрилогии десятилетней давности. В четвертой части его заменил Джереми Реннер, сыгравший «коллегу» Борна. Теперь самый дорогой наемник ЦРУ снова вернулся на большие экраны, хотя в свое время и Дэймон, и Пол Гринграсс, снявший «Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна», заявляли, что продолжения не будет.

Но режиссеры и актеры могут говорить что угодно, а у студийных боссов — свои резоны и весомые финансовые аргументы. Сиквел к фильму с Реннером отложен, а возмужавший Дэймон играет мускулами, демонстрируя прекрасную физическую форму. Всё остальное в «Джейсоне Борне», к сожалению, куда менее привлекательно.

Собравшимся на площадке звездам фактически нечего было играть — сюжет картины вторичен до зевоты. Давно завязавший со шпионскими играми Борн обнаруживает, что находится под колпаком у ЦРУ, а заодно узнает про планы директора Дьюи установить тотальную слежку за всеми пользователями новой международной соцсети с вынужденного согласия ее основателя (явный намек на Цукерберга и Facebook). В этом основной посыл картины — если у вас есть интернет или даже старый мобильный телефон, то все ваши тайны известны спецслужбам.

Борну необходимо добраться до Дьюи, чтобы раскрыть еще один секрет из своей прошлой жизни, а заодно разрушить планы директора. В погоню за ним устремляются спецотряды ЦРУ, ведомые по навигатору героиней Викандер, и киллер Спец, движимый личным чувством мести...

Фильм выстроен как одна большая погоня — от напряжения даже камера дрожит и мечется. Китайских зрителей, пришедших посмотреть фильм в 3D, тошнило в буквальном смысле — как на карусели. Зрителям в 2D тоже приходится тяжеловато: от нескончаемых преследований и автогонок внимание рассеивается и уже неважно, кто и за кем гонится.  

Надеясь возродить франшизу, Гринграсс сделал упор на технической стороне, оставив за кадром человеческие эмоции героев, и фактически стер из супершпионского фильма его главную составляющую — харизму главного спецагента, его отчаянный авантюризм и рискованность. За исключением феерической сцены в Риме, где Борн носится на мотоцикле по старинным узким лестницам среди толпы демонстрантов, остальное экранное время отмечено микстом перегруженного экшена и невнятных диалогов.

Актерский состав картины на редкость сильный. Томми Ли Джонсу досталась отрицательная роль директора ЦРУ Дьюи — управленца старой закалки, верного принципу «цель оправдывает средства». Роль его помощницы играет оскароносная Алисия Викандер, а антагониста Борна, киллера по кличке Спец — Венсан Кассель.

Сам Кассель отзывался о своей роли довольно пренебрежительно, отмечая, что просто хотел поработать с Гринграссом, но его персонаж получился столь объемным и цельным, что едва ли не затмил главного героя. А поклонники первых частей франшизы обеспечили картине кассу и вывели ее в лидеры мирового проката. Поэтому можно не сомневаться, что Борн наверняка вернется на экран в очередном сиквеле.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Шпионские гонки

Шпионские гонкиПятая часть франшизы о бывшем наемнике Джейсоне Борне оставляет за кадром эмоции героев

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