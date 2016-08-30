США дадут $3 млн за сведения о местонахождении одного из лидеров ИГИЛ

Соединенные Штаты Америки объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении одного из лидеров ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) — экс-главы спецназа МВД Таджикистана Гульмурода Халимова. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента.

«Халимов — бывший полковник спецназа Таджикистана, руководитель полиции и военный снайпер. Он был командиром полицейского спецназа МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и занимается вербовкой боевиков», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

По информации Госдепартамента, в мае 2015 года Халимов выпустил пропагандистский видеоролик, в котором объявил о своей причастности к ИГИЛ. В сентябре того же года власти США включили его в список террористов. В феврале 2016 года Халимов был включен в соответствующие списки ООН.

Ранее Халимова объявили в розыск власти Таджикистана. Кроме того, в июне 2015 года он был включен Интерполом в список разыскиваемых лиц для задержания и экстрадиции в Таджикистан.