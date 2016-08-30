Медведев: правительство продолжит строить школы

Премьер-министр России пообещал не оставить без финансирования объекты образования в регионах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство продолжит финансирование программы строительства школ во всех регионах России.
«Мы планируем такие программы реализации идеи строительства новых школ и модернизацию существующих в стране по всем территориям нашей страны, естественно, на принципах софинансирования», — заявил Медведев на встрече с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым.
Губернатор, в свою очередь, отчитался о завершении программы модернизации школ, но заметил, что в области при поддержке правительства необходимо построить 16 школ, сообщает «РИА Новости».
«Школа — региональный объект, но тем не менее федеральное финансирование будет», — пообещал глава правительства.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.