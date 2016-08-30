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Медведев: правительство продолжит строить школы

Премьер-министр России пообещал не оставить без финансирования объекты образования в регионах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство продолжит финансирование программы строительства школ во всех регионах России.

«Мы планируем такие программы реализации идеи строительства новых школ и модернизацию существующих в стране по всем территориям нашей страны, естественно, на принципах софинансирования», — заявил Медведев на встрече с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым.

Губернатор, в свою очередь, отчитался о завершении программы модернизации школ, но заметил, что в области при поддержке правительства необходимо построить 16 школ, сообщает «РИА Новости».

«Школа — региональный объект, но тем не менее федеральное финансирование будет», — пообещал глава правительства.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Медведев: правительство продолжит строить школы

Премьер-министр России пообещал не оставить без финансирования объекты образования в регионах

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