Кот Бегемот и Коровьев проводят кастинг на Google-чтения

30 августа киноконцерн «Мосфильм» и Google официально запустили проект «Мастер и Маргарита. Я там был». Читателям предлагается озвучить произведение «Мастер и Маргарита».



Участникам первого читательского марафона «Каренина. Живое издание» не нужно объяснять прелести нового флешмоба. Два года назад читатели со всего мира в течение тридцати шести часов читали произведение Толстого от начала до конца. Результаты онлайн-чтений можно посмотреть и послушать на страничке «Каренина. Живое издание». Через год интересную практику онлайн-чтений повторили на проекте «Чехов жив».



Как и в случае с «Карениной» и Чеховым, организаторы предлагают прочесть отрывок из знаменитого произведения Булгакова в прямом эфире на YouTube. Традиционно в чтениях будут участвовать как знаменитости, так и простые люди. Уникальной особенностью нынешних онлайн-чтений станет использование технологии хромакей, а также видео 360°, «что позволит зрителям буквально телепортироваться в булгаковский мир», обещает официальный пресс-релиз.

Благодаря технологиям, меняя на смартфоне угол обзора, зрители смогут хорошо рассмотреть интерьеры Дома Пашкова, где устроил вечеринку Воланд.



Прежде чем стать чтецом Булгакова, нужно пройти онлайн-кастинг на сайте. Сначала Кот Бегемот и Коровьев зададут несколько вопросов из серии «Председатель жилконторы спекулирует валютой. Будете ли вы доносить на него или нет». Отвечать можно только «да» или «нет». Проанализировав ответы, свита Воланда подберет вам подходящий отрывок, который можно прочитать либо сразу, либо когда угодно, но не позже 5 октября, когда прием заявок закончится.

К примеру, корреспонденту «Известий» предложили прочесть кусочек из описания Бала Сатаны, начиная с того момента, когда «громадная, в лохматых бакенбардах горилла с трубой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала».



Сами чтения состоятся 11 и 12 ноября в восьми крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и других, а также в Тель-Авиве. Куратором проекта выступит Фекла Толстая.



По словам гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, съемки будут проходить в одном из мосфильмовских павильонов.

