Дмитрий Медведев обещал повысить пенсии в 2017 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился в Липецке с пенсионерами на территории Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор». Глава правительства ответил на вопросы, которые волнуют пожилых людей — о пенсиях, социальных услугах и льготах для пенсионеров на туристические поездки по стране.



В центре «Сосновый бор» проживает 80 пожилых людей, 38 из них имеют инвалидность. Перед встречей с пенсионерами для главе правительства провели небольшую экскурсию по центру и рассказали, что для его постояльцев проводятся светские и религиозные праздники, работают творческие студии лозоплетения, вышивки, вязания, организованы театральный, хоровой и танцевальные коллективы.



Отдельное место в работе центра занимает профессиональная подготовка. Обучение проводится по нескольким специальностям: обувщик по ремонту обуви, портной, вязальщица трикотажный изделий, оператор ЭВМ, мастер маникюра, изготовитель художественных изделий из лозы, парикмахер, фотограф, водитель категории В. В 2013 году центр открыл направление адаптивной интеграции инвалидов в общество, на котором даются звания и навыки для открытия собственного дела. За время работы центра более 80% инвалидов, прошедших профессиональную реабилитацию, нашли работу, около 30% - открыли собственное дело. Премьер по достоинству оценил работу учреждения.

Встреча проходила в местной столовой за чашкой чая. В своем вступительном слове Дмитрий Медведев сразу же ответил на один из самых остро стоящих вопросов - об индексации пенсий.



- В этом году нам пришлось принять сложное решение по индексации. В феврале пенсии были проиндексированы на 4% всем пенсионерам, кроме работающих. Решение о второй индексации мы поставили в зависимость от результатов экономики. Недавно я подвел итоги и был вынужден сказать, что ситуация остается нелегкой. Мы детально вопрос проработали, и в правительстве по этому поводу были серьезные и нелегкие дебаты, - рассказал премьер. - Не все мои коллеги-министры поддерживали решение о дополнительных выплатах, но я понимаю, насколько эти деньги важны для пенсионеров. Вторая выплата будет, но в несколько ином формате. Все пенсионеры вне зависимости от категории, а это порядка 43 млн человек, в те сроки, которые обозначены, получат по 5 тыс. рублей. Это более 200 млрд рублей. Мне пришлось принять волевое решение. Поручение Минфину дано, деньги предусмотрены.

В свою очередь индексация пенсий в 2017 году будет осуществляться по общим правилам в обычном режиме без каких-либо единоразовых выплат. На это в бюджете 2017 года заложено около 260 млрд рублей.



Пенсионеров также волновал вопрос предоставления различных соцуслуг людям пожилого возраста социально-ориентированными НКО, так как законодательно подобный механизм пока никак не прописан и не сформированы правила отбора поставщиков.



- Совсем недавно это был непонятный феномен. Что-то такое иностранное и не имеющее почвы. НКО в социальной сфере утвердились уже в нашей жизни. Это хорошо. Весь мир использует этот инструмент, чтобы поддерживать население. Сейчас готовится решение в развитие закона и указа президента. Эти решения по моему поручению будут внесены в правительство в октябре. Сделаем все, чтобы с января 2017 года все эти решения заработали на уровне НКО, - ответил Дмитрий Медведев.



Премьеру предложили внести в реестр граждан, бесплатно получающих лекарственные средства, одиноких пенсионеров, которые находятся за чертой бедности. Главе правительства идея понравилась, однако он предложил решить эту задачу с регионами и оценить все в масштабах страны.



Участники встречи также выразили готовность поддержать развитие внутреннего туризма. Они попросили премьера подумать над возможностью предоставления льгот на туристические поездки для людей пенсионного возраста, ведь «это время, когда появляется возможность еще раз посмотреть на страну».



- Я считаю правильным, чтобы система внутреннего туризма была более благоприятной по отношению к пенсионерам. У всех разные запросы и возможности, но должен быть туристический продукт, который будет доступен среднестатистическому пенсионеру. Это должны быть программы поддержки на федеральному и региональном уровне, - заявил глава правительства.



Жители центра «Сосновый бор» посетовали премьеру на современное телевидение. По их мнению, не хватает добрых и развивающих программ, в то время как эфирное время заполняют передачи о скандалах и насилии. Дмитрий Медведев объяснил, что из этой ситуации есть три выхода. Во-первых, привлекать различные виды финансирования для создания интересного и разнообразного контента. Во-вторых, современное телевидение удобно тем, что дает возможность выбирать телеканал по вкусу, в отличие от того, что было в советское время.



- Третий способ - выключить телевизор и пойти в театр, - резюмировал премьер, после чего отправился с участниками встречи делать совместное фото на память.