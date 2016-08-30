Число работающих пенсионеров в России не изменилось

Министр труда ответил на обращение Слепака в Генпрокуратуру
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ответил на обращение Владимира Слепака, заявив, что количество работающих пенсионеров в России не снижается.
18 августа глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить противоречивые данные Счетной палаты и Минтруда о числе пенсионеров в РФ, прекративших трудовую деятельность в I квартале 2016 года.
«Теоретически есть такая предпосылка, что если у человека достаточно небольшой заработок, небольшая пенсия, он, может быть, предпримет вместе с работодателем шаги, чтобы уйти в тень. Но на данный момент, я думаю, этого нет. Как было 10 млн неработающих, так и есть около 10», — передает заявление Топилина «РИА Новости».
Противоречивые данные Счетной палаты он объяснил изменением критериев расчета.
«Просто тогда, когда считали бюджет, исходили из того, что это среднегодовая величина, а потом перешли на дату последнюю, 31 октября. Общее количество не изменилось», — сказал он.
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