Бахрейн и «Вертолеты России» подпишут соглашение на «Армии-2016»

Делегация Бахрейна во главе с министром обороны страны генерал-майором Юсуфом ибн Ахмедом ибн Хусейном аль-Джалахма намерена заключить рамочное соглашение о сотрудничестве с холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Документ подпишут в рамках выставки-форума «Армия-2016». Как сообщил «Известиям» источник в военно-промышленном комплексе, соглашение не предусматривает немедленного начала каких-либо поставок, но подтверждает интерес двух стран к развитию военно-технического и военного сотрудничества.

— Бахрейн проявляет интерес к закупке российских средних и тяжелых транспортных вертолетов семейства Ми-8/17 и Ми-26, а также заинтересован в открытии регионального сервисного центра по обслуживанию вертолетной техники, — сообщил «Известиям» источник в военно-промышленном комплексе. — Интерес к российской продукции возник в начале года после презентации продукции «Вертолетов России» в рамках международного салона Bahrain International Airshow-2016. Тогда королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Иса аль-Халифе была представлена линейка новейших многоцелевых вертолетов: Ми-171А2, «Ансат», Ка-32А11ВС, Ка-226Т.

Нынешний визит делегации страны на «Армию-2016» должен закрепить этот интерес и, как надеются в холдинге, привести к последующим подписаниям полноценных контрактов.



В настоящий момент именно региональные сервисные центры считаются главным направлением развития бизнес-концепции «Вертолетов России». Это положение записано в новой стратегии развития холдинга. В документе отмечается снижение мирового спроса на готовую продукцию и предполагается компенсировать финансовые потери развитием послепродажного обслуживания ранее поставленной техники. По данным источника «Известий», в регионе в настоящий момент эксплуатируется 500 гражданских и военных вертолетов российского производства. Стратегия холдинга предусматривает комплексный подход к осуществлению подобных услуг. Это может быть как непосредственно ремонт техники, так и ее модернизация.

— До последнего времени Бахрейн был больше ориентирован на сотрудничество с Западом, — сообщил «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Однако с 2014 года страна активно финансирует проекты через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Инвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat вложился практически во все проекты РФПИ, это около 5% от общего объема инвестиций. При этом страна стала первым иностранным заказчиком российских противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ».

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов рассказал «Известиям», что в последние годы сотрудничество с Бахрейном стабильно развивается и покупка партии вертолетов — вполне логичный шаг. Тем более что на летательные аппараты традиционно приходится свыше 50% российского оружейного экспорта.

— Бахрейнцы не остановились на первых шагах и после покупки у нас противотанковых ракет вполне могут решиться на приобретение партии вертолетов, — считает военный эксперт. — Они могли понадобиться им как для собственных нужд — армии, полиции, спецназа, так и для передачи союзникам, например, в Йемене.

Фролов не исключил и наличия у потенциальной сделки глубокого политического подтекста.

— Возможно, эта сделка — саудовский реверанс в сторону РФ, — предположил аналитик. — Напрямую купить технику у РФ саудиты не могут, поэтому, чтобы лицо не терять, действуют через своего ближайшего союзника и формально за его деньги.

Относительно перспектив создания сервисного центра эксперт напомнил, что российские вертолеты эксплуатируются во многих странах региона.

— Наша вертолетная техника есть в Алжире, Египте, Ираке, Судане, Афганистане, Пакистане, Иране. Например, иранцы еще в 1990-е годы закупили много Ми-17. Сейчас наступает срок их ремонта и модернизации, — добавил Андрей Фролов.

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