Собянин пообещал пассажирам месяц бесплатного проезда по МЦК

Правительство Москвы на заседании во вторник приняло решение о введении бесплатного проезда по Московскому центральному кольцу (МЦК) в течение первого месяца, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Мэр отметил, что запуск МЦК будет происходить в несколько этапов. Первый этап предполагает движение по кольцу как минимум с 24 станций, что ожидается уже 10 сентября. Второй этап предусматривает введение остальных семи станций, заявил Собянин «Российской газете».

«На третьем этапе, до 2018 года, будет постепенно улучшаться связь станций МЦК со станциями метрополитена, радиальными линиями железной дороги и наземным городским транспортом. Одновременно вокруг МЦК начнут строиться крупные транспортно-пересадочные узлы, торговые центры, гостиницы и другая коммерческая недвижимость общей площадью несколько миллионов квадратных метров», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что в совокупности это даст толчок развитию территориям, по которым проходит маршрут. Речь идет, например, о брошенных промзонах.

Собянин рассказал, что по МЦК будут запущены самые лучшие российские поезда — «Ласточки», сделанные по технологии Siemens.

Мэр сообщил также, что проезд для пассажиров в течение первого месяца по МЦК будет бесплатным.

«Хоть целыми днями! Кататься, смотреть, что нравится, не нравится… Все замечания и предложения граждан будем всё это время принимать и максимально быстро исправлять недостатки. Такое решение мы приняли сегодня на заседании правительства Москвы», — подчеркнул Собянин.

Как ранее писали «Известия», с 1 сентября в тестовом режиме начнет работу система, которая позволит не платить повторно за вход в подземку при пересадках на Московское центральное кольцо.

Всего на МЦК откроется 31 станция. За первый год работы новая линия московской подземки перевезет более 75 млн человек. Курсировать по центральному кольцу будут более ста высокоскоростных поездов «Ласточка», в вагонах которых будет установлена система климат-контроля.

Станции в поездах МЦК будут объявляться на английском и русском языках. На схемах столичного метрополитена МЦК будет отмечена белой линией в красном контуре.

Читайте также:

Движение на Московском центральном кольце откроется в сентябре