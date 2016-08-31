ВМС США сообщили о поломке боевого корабля Coronado в Тихом океане
На военную базу ВМС США Перл-Харбор из центральной части Тихого океана возвращается боевой корабль прибрежной зоны LCS Coronado, у которого произошла поломка в двигателе.
Как сообщает Defense News, корабль вышел с базы в пятницу и направлялся в сторону Сингапура. Сейчас LCS Coronado находится в 800 морских милях (около 1,5 тыс. километров) от Гавайев и в сопровождении танкера-заправщика Henry J. Kaiser возвращается в Перл-Харбор со скоростью 18,5 км/ч. Экипаж судна составляет 70 человек, передает РИА «Новости».
«Объем ремонтных работ и другого оперативного воздействия сейчас не известен. Оценка повреждения будет закончена по возвращению (корабля) в Перл-Харбор», — говорится в сообщении третьего флота ВМС США.
Отмечается, что это уже четвертый случай выхода из строя корабля прибрежной зоны ВМС США с декабря 2015 года.
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