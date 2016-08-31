Популярный певец Крис Браун задержан в США

Полиция Лос-Анджелеса задержала известного певца Криса Брауна после звонка в 911 женщины, которая заявила, что он угрожал ей пистолетом. Об этом сообщает Reuters.

Полицейские оцепили и обыскали дом Брауна. Сам певец доставлен в отдел убийств и ограблений, где его арестуют по обвинению в нападении с применением пистолета, передает РИА «Новости».

Лейтенант полиции Лос-Анджелеса Крис Рамирес, сообщивший о задержании Брауна, отказался сообщить дополнительные подробности инцидента.

Сам Браун отрицает все обвинения. По его словам, он увидел полицейских возле своего дома, когда проснулся. Стражи порядка действительно провели несколько часов у дома певца, пока ждали ордера на обыск.

Полиция уже давно наблюдает за Брауном. В 2009 году певец получил 5 лет общественных работ условно после избиения своей подруги — популярной певицы Рианны. В 2013 году Браун сознался в избиении мужчины. В 2014 году певец в течение нескольких месяцев содержался в реабилитационном центре, однако сбежал оттуда и за что впоследствии находился под стражей.

Певец R&B Браун в 2012 году он выиграл премию Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории «Лучший городской современный альбом».