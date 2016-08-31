Глава Минприроды назвал города с самым загрязненным воздухом

Среди ряда городов с крупными производственными базами, наихудшая обстановка с точки зрения экологии фиксируется специалистами в Москве, рассказал глава Минприроды РФ Сергей Донской.

По словам министра, в прошлом году наихудшие показатели по экологии показала Москва. Совсем недавно, отметил Донской, проходила его встреча с главами мегаполисов. Градоначальники предложили меры по улучшению экологической обстановки, сказал министр «Ведомостям».

«У нас в прошлом году первой стала Москва, хотя очевидно, что загрязнение воздуха от автотранспорта здесь очень высокое. Специалисты оценили ряд решений столичных властей, в том числе по развитию общественного транспорта, дорожному строительству», — сказал Донской.

Министр отметил, что кроме Москвы наибольшие проблемы с экологией имеют Норильск, Иркутск, Чита, Дзержинск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск.

«Я попросил выделить ключевые факторы, которые влияют на экологию города. Представители одних регионов говорили о том, что основное внимание нужно обратить на выбросы от производственных объектов, других – о необходимости снижать выбросы от автомобильного транспорта», — рассказал Донской о встрече с главами мегаполисов.

Он отметил, что были и другие мнения, но главное из них пока в том, что городские власти начали заниматься проблемами экологии.

Глава Минприроды сообщил, что министерство планирует в ноябре опубликовать экологический рейтинг регионов РФ. Это, по его словам, должно стать ориентиром для регионов.