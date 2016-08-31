Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Глава Минприроды назвал города с самым загрязненным воздухом

Комментарии 1

Сергей Донской рассказал об экологической ситуации в российских регионах

Среди ряда городов с крупными производственными базами, наихудшая обстановка с точки зрения экологии фиксируется специалистами в Москве, рассказал глава Минприроды РФ Сергей Донской.

По словам министра, в прошлом году наихудшие показатели по экологии показала Москва. Совсем недавно, отметил Донской, проходила его встреча с главами мегаполисов. Градоначальники предложили меры по улучшению экологической обстановки, сказал министр «Ведомостям».

«У нас в прошлом году первой стала Москва, хотя очевидно, что загрязнение воздуха от автотранспорта здесь очень высокое. Специалисты оценили ряд решений столичных властей, в том числе по развитию общественного транспорта, дорожному строительству», — сказал Донской.

Министр отметил, что кроме Москвы наибольшие проблемы с экологией имеют Норильск, Иркутск, Чита, Дзержинск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск.

«Я попросил выделить ключевые факторы, которые влияют на экологию города. Представители одних регионов говорили о том, что основное внимание нужно обратить на выбросы от производственных объектов, других – о необходимости снижать выбросы от автомобильного транспорта», — рассказал Донской о встрече с главами мегаполисов.

Он отметил, что были и другие мнения, но главное из них пока в том, что городские власти начали заниматься проблемами экологии.

Глава Минприроды сообщил, что министерство планирует в ноябре опубликовать экологический рейтинг регионов РФ. Это, по его словам, должно стать ориентиром для регионов.

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Глава Минприроды назвал города с самым загрязненным воздухом

Сергей Донской рассказал об экологической ситуации в российских регионах

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке