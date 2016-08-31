Трамп подтвердил встречу с президентом Мексики

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение приехать в Мехико и встретиться с главой Мексики Энрике Пеньей Ньето.

«Я принял приглашение президента Мексики Энрике Пенья Ньето и с нетерпением жду нашей встречи завтра», — написал Трамп в Twitter.

Ранее CNN сообщал, что президент Мексики направил приглашения обоим кандидатам в президенты США: и Хиллари Клинтон, и Дональду Трампу.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 августа 2016 г.

Отметим, что тема Мексики и мексиканских мигрантов в США в ходе всей предвыборной кампании Дональда Трампа занимает особое место.

В апреле Трамп заявил, что при избрании на должность главы государства он подпишет указ, запрещающий осуществлять денежные переводы незаконным мигрантам из Мексики, работающим в стране. Отменить действие указа политик намерен только в том случае, если руководство Мексиканских Соединенных Штатов выделит средства на возведение стены на границе между двумя странами.

Между тем, Энрике Пенья Ньето уже заявлял, что не будет оплачивать возведение стены на границе с США.

Кроме этого Трамп обещал в случае своей победы на выборах депортировать из США сотни тысяч нелегальных мигрантов, которые ранее совершили преступления на территории страны.

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