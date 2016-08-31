Система SWIFT сообщила о «настойчивых» кибератаках на своих клиентов.



Наиболее уязвимыми для киберпреступников становятся банки, у которых слабые процедуры проверки безопасности для переводов.



Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWITFT) сообщила о новых хакерских атаках на кредитные организации, которые являются ее клиентами.



Как передает агентство Reuters со ссылкой на письмо системы своим клиентам, кибератаки совершались с июня и некоторые из них были успешными, однако никакие подробности не раскрываются.



В письме отмечается, что банки, у которых слабые процедуры проверки безопасности для переводов, являются наиболее уязвимыми для киберпреступников.

«Клиентское пространство было нарушено, были совершены последовательные попытки отправить поддельные запросы на платежные операции», — приводит отрывок из документа агентство.



В SWIFT оценивают эти попытки как «настойчивые, адаптивные и утонченные».



Технически схема кибератаки на SWIFT по своей сути не отличается от атаки на корсчета банков. Мошенники запускают вредоносное ПО для взлома информационной системы кредитной организации. Чаще всего — через рассылку фишинговых писем. Достаточно, чтобы один сотрудник открыл зараженное письмо, и хакерам дорога открыта.



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