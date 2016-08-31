Спешившие на самолет москвичи бросили травмированного друга в горах

Туристы из Москвы, совершавшие поход в природном парке «Ергаки» Красноярского края, оставили в горах травмированного товарища и отбыли домой, не сообщив никому о происшествии.



Как сообщает сибирский региональный центр МЧС, 30-летнего мужчину, который повредил связки, бросили потому, что коллеги по турпоходу спешили на самолет до столицы. Отмечается, что травмированный мужчина не мог сам передвигаться по пересеченной горной местности.

Четверо неудавшихся туристов даже не догадались сообщить о произошедшем в МЧС. Спасатели узнали об инциденте от матери пострадавшего через сутки. Сотрудники поисково-спасательной службы сразу отправились за мужчиной, оказали ему первую помощь и помогли добраться до туристической базы.



«Спасатели в шоке, и даже самые бывалые специалисты не берутся комментировать этот случай», — говорится в сообщении МЧС.



В нем подчеркивается, что сплоченность и взаимовыручка в группе — непременный залог успешного похода. Самый пустяковый конфликт среди туристов может не только напрочь испортить настроение, но и плачевно закончиться для всего коллектива.

Спасатели также напоминают, что, отправляясь в поход, нужно сообщить о своем маршруте родственникам, друзьям и, главное, в поисково-спасательную службу.