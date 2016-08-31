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МИД Ирана потребовал от Турции прекращения военной операции в САР

В иранском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия Анкары нарушают территориальную целостность Сирии и усложняют обстановку в регионе

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся военной операцией Турции в Сирии, так как ее действия усложняют обстановку в регионе и нарушают территориальную целостность страны.

«Стремление миролюбивых наций региона вести борьбу с терроризмом и предпринимать усилия по восстановлению региональной безопасности не может быть основанием для нарушения территориальной целостности Сирии и ведения боевых действий без согласования с сирийскими властями», — цитирует слова Гасеми агентство ТАСС.

Глава иранского внешнеполитического ведомства считает необходимым, чтобы турецкая армия немедленно прекратила военную операцию в САР.

Он подчеркнул, что неприемлемы любые действия, которые бросают тень на политический авторитет официального Дамаска.

Напомним, ранее Анкара заявляла, что борется с ИГИЛ, Асадом и курдами одновременно.

Армия Турции на прошлой неделе начала операцию против ИГИЛ в городе Джараблус на севере Сирии с участием сирийской оппозиции и ВВС международной коалиции. Сирийские власти назвали действия Турции нарушением суверенитета.

30 августа Турция нанесла массивный артиллерийский удар в районе Джараблуса.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

МИД Ирана потребовал от Турции прекращения военной операции в САР

В иранском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия Анкары нарушают территориальную целостность Сирии и усложняют обстановку в регионе

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