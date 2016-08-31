МИД Ирана потребовал от Турции прекращения военной операции в САР

В иранском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия Анкары нарушают территориальную целостность Сирии и усложняют обстановку в регионе
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся военной операцией Турции в Сирии, так как ее действия усложняют обстановку в регионе и нарушают территориальную целостность страны.
«Стремление миролюбивых наций региона вести борьбу с терроризмом и предпринимать усилия по восстановлению региональной безопасности не может быть основанием для нарушения территориальной целостности Сирии и ведения боевых действий без согласования с сирийскими властями», — цитирует слова Гасеми агентство ТАСС.
Глава иранского внешнеполитического ведомства считает необходимым, чтобы турецкая армия немедленно прекратила военную операцию в САР.
Он подчеркнул, что неприемлемы любые действия, которые бросают тень на политический авторитет официального Дамаска.
Напомним, ранее Анкара заявляла, что борется с ИГИЛ, Асадом и курдами одновременно.
Армия Турции на прошлой неделе начала операцию против ИГИЛ в городе Джараблус на севере Сирии с участием сирийской оппозиции и ВВС международной коалиции. Сирийские власти назвали действия Турции нарушением суверенитета.
30 августа Турция нанесла массивный артиллерийский удар в районе Джараблуса.
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