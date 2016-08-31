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СКР возбудил дело против тренера по шахматам из-за домогательств

8-летняя девочка на протяжении полугода подвергалась насильственным действиям сексуального характера

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против тренера по шахматам в одной из секций Москвы, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом сообщили ГСУ СК России по Москве.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»)», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя ведомства Юлию Иванову.

По словам матери девочки, которая занималась в секции, расположенной на Ходынском бульваре, на протяжении полугода 28-летний тренер совершал действия сексуального характера в отношении ее дочери, пишет «Ридус».

Следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, ведется поиск подозреваемого. Также следователи допрашивают сотрудников секции, сообщили в Следственном комитете.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

СКР возбудил дело против тренера по шахматам из-за домогательств

8-летняя девочка на протяжении полугода подвергалась насильственным действиям сексуального характера

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