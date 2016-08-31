В Казахстане обезврежены три радикальные группы, готовившие теракты

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях Казахстана в период с 12 по 30 августа пресечена деятельность трех радикальных группировок, которые планировали теракты на территории страны.



Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ).



«Сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления населения», — говорится в сообщении ведомства.

По информации КНБ, при обысках по местам жительства участников радикальных групп изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций.



Также, как отмечается в сообщении, правоохранители обнаружили специальную бумагу, компьютерную и множительную технику, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.

Всего арестован 21 человек, из них 10 — в Западно-Казахстанской и 11 — в Актюбинской области.

Им предъявлены обвинения по статьям 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма»), 257 («Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности»), 231 («Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), 287 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 288 («Незаконное изготовление оружия») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ранее в КНБ сообщили о пресечении деятельности радикальной группировки, планировавшей совершение терактов. Операция была проведена 12 августа в Карагандинской области. Всего было задержано восемь человек.



Читайте также:



В Казахстане наступает «среднеазиатская весна»