Александр Рязанцев может перейти в «Ростов»

29-летний полузащитник петербургского «Зенита» Александр Рязанцев может на правах аренды перейти в «Ростов». Минувший сезон игрок провел в «Урале», отыграв за екатеринбургский клуб 11 матчей. На прошлой неделе сине-бело-голубые отзаявили Рязанцева, тем самым обозначив, что не рассчитывают на футболиста в нынешнем сезоне. По информации «Известий», в последний день трансферного окна игрок может пополнить ряды «Ростова».

- Александр хотел бы регулярно выходить на поле, - рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. – Это и есть главная причина, по которой полузащитник хочет покинуть «Зенит». Донской клуб уже отправил запрос об аренде Рязанцева - «Ростов» хочет укрепить свой состав перед дебютом в групповом этапе Лиги Чемпионов. Консультант команды Курбан Бердыев хорошо знаком с возможностями игрока – именно при этом тренере 29-летний полузащитник по-настоящему раскрылся и показывал лучший футбол.

В прошлом сезоне дончане показали выдающийся результат, заняв вторую строчку в турнирной таблице, дающую право участвовать в квалификации Лиги Чемпионов. «Ростов» успешно преодолел два отборочных этапа, пройдя бельгийский «Андерлехт» и амстердамский «Аякс». В нынешнем сезоне подопечные Дмитрия Кириченко будут принимать участие в трех турнирах - их ждут Чемпионат и Кубок России, а так же Лига Чемпионов. В связи с этими обстоятельствами клуб планирует увеличить обойму игроков.

Александр Рязанцев начал профессиональную карьеру в ФК «Москва» в 2003 году. Спустя два года он на правах свободного агента подписал долгосрочный контракт с казанским «Рубином» и провел в команде более семи лет. Одним из лучших матчей в карьере полузащитника можно назвать гостевое противостояние с испанской «Барселоной», в котором казанский клуб одержал победу со счетом 2:1, а сам игрок открыл счет уже на 2-й минуте матча. В начале 2014 года истек срок соглашения футболиста с казанской командой и он перешел в состав петербургского «Зенита». В составе сине-бело-голубых карьера футболиста не заладилась, и минувший сезон он провел в аренде в «Урале».

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