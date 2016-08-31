Керри: у РФ и США идет «хороший диалог» по Сирии

Переговоры США и России по Сирии — это «хороший диалог», помогающий прекратить насилие в этом государстве, считает госсекретарь США Джон Керри.



«Это хороший диалог. Надеюсь, у нас будет шанс продвинуться в деле прекращения насилия и добиться некоторым образом изменения динамики событий в Сирии», — подчеркнул глава американской дипломатии в ходе лекции перед студентами в Нью-Дели.

Его слова передает «РИА Новости».

В то же время Керри не стал подробно останавливаться на деталях серии переговоров.

Днем ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что переговоры между Россией и США на этой неделе станут решающими для восстановления режима тишины в Сирийской Арабской Республике.



Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Войскам официальных властей противостоят банды боевиков, наиболее влиятельными из которых являются запрещенные в России и ряде стран террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (сменившая название на «Джебхат Фатах аш-Шам»). По данным ООН, в конфликте погибло уже более 220 тыс. человек.