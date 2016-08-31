Суд признал незаконным отстранение Дода от руководства «Квадрой»

Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал незаконным постановление о временном отстранении экс-главы «РусГидро» Евгения Дода от должности председателя совета директоров ПАО «Квадра».



«Постановление Басманного суда от 20 июля отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — цитирует слова представителя суда агентство ТАСС.



По версии адвокатов, ходатайство следствия об отстранении Дода от должности незаконно, так как вменяемые ему противоправные действия не связаны со временем периодом, когда он занимал должность в ПАО «Квадра».



В свою очередь следователь на суде заявил, что бывший главы «РусГидро» пытается препятствовать расследованию дела.



Он считает, что Евгений Дод может оказать давление на свидетелей и своих бывших подчиненных с целью дачи нужных ему показаний, а также предпринять попытки уничтожения документов и других предметов, которые могут изобличить его.



Напомним, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении Дода и главного бухгалтера «РусГидро» Дмитрия Финкеля.



По данным следствия, Дод и Финкель по предварительному сговору совершили хищение имущества «РусГидро» в особо крупном размере. Дод лично подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО «РусГидро» по итогам 2013 года», согласно которому выписал самому себе специальную премию по итогам работы за 2013 год в размере 353,21 млн рублей, завысив размер бонуса не менее чем на 73,2 млн рублей.

Правоохранительные органы провели более 30 обысков у бывших топ-менеджеров «РусГидро», а также в офисе компании «Квадра» Михаила Прохорова, председателем совета директоров которой сейчас является Дод.

Дод занимал пост председателя правления «РусГидро» с 2009 по 2015 год.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников.

«Квадра» — энергетической компании, созданной в ходе реформы РАО «ЕЭС России». Зарегистрирована 20 апреля 2005 года. Она объединяет генерирующие и теплосетевые компании в ряде регионов Центральной России.

