В Афганистане силовики ликвидировали почти сотню террористов

Афганские силовики в ходе операций, проведенных в различных провинциях страны, за сутки ликвидировали по меньшей мере 97 боевиков запрещенной на территории России радикальной группировки «Талибан».

Наибольшие потери террористы понесли в уезде Джани Кхель на востоке страны. Там военным удалось ликвидировать по меньшей мере 57 моджахедов.

Ранее уезд был захвачен группировкой «Талибан», сообщает «РИА Новости».

Известно, что боевики «Талибана» развернули наступление на крупные города.

Также на территории страны выросло влияние террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории России).

Напомним, что официальный Кабул заинтересован в усилении кооперации с РФ по борьбе с ИГИЛ и другими террористами.

