Ученые NASА: мир будет нагреваться в 20 раз быстрее

2016 год, скорее всего, станет самым теплым в мировой истории. При этом он побьет исторические максимумы, ранее последовательно установленные в 2014 и 2015 годах. Эта тенденция может означать, что в последние десятилетия скорость повышения среднегодовой температуры достигла темпов, в десятки раз превышающих показатели последнего тысячелетия, свидетельствуют последние данные Института исследований космоса имени Роберта Годдарда в NASA, пишет британская The Guardian.

Главной целью Парижского соглашения по климату, которое в апреле этого года подписали 170 стран, включая Россию, стало удержание роста глобальной средней температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи. Однако уже с начала 2016 года средний рост температур на 1,38 градуса превысил показатели XIX столетия, опасно приблизившись к установленной соглашением границе. Если тенденция продолжится, то, по мнению ученых, выполнить его основное положение станет просто невозможно.

Июль 2016 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений, которая официально ведет свой отсчет с 1880 года. Однако уже начиная с октября 2015 года практически каждый месяц устанавливал собственный тепловой рекорд.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

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Необычно теплую погоду в 2016 году специалисты склонны объяснять в том числе влиянием Эль-Ниньо, но в целом речь идет о постоянном явлении. Как показывают последние исследования, сохранение текущего уровня выбросов углекислого газа еще в течение пяти лет в буквальном смысле уничтожит любые шансы удержать показатель в 1,5 градуса по Цельсию и избежать резких изменений климата.

«В повышении температуры нет пауз. Те, кто думают, что оно закончилось, смотрят на мир через розовые очки. Это хроническая проблема для общества на следующие сто лет», — рассказал изданию The Guardian Гэвин Шмидт, ведущий специалист по климату Института исследований космоса имени Роберта Годдарда в NASA.

При этом в институте NASA, основываясь на исследованиях ледяной коры и осадочных отложений, считают, что в последние десятилетия температура на планете растет со скоростью, превышающей не только показатели последних почти 140 лет, но и показатели последнего тысячелетия. Реконструкция исторических температур показала, что уже в XX веке темпы роста среднегодовой температуры в десять раз превысили показатель в 5–7 градусов, сохранявшийся на протяжении 5 тыс. лет, прошедших с ледникового периода.

Сравнение текущих температур с показателями палеоклимата, безусловно, не может быть абсолютно точным. Тем не менее, если предположения ученых окажутся верны, это может означать, что в ближайшие сто лет мир будет нагреваться со скоростью, в 20 раз превышающей средние показатели прошлых лет.