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Задержанный в Армении по запросу США Миронов прилетел в Москву

Самолет с россиянином приземлился в аэропорту Внуково

Гражданин РФ Сергей Миронов, ранее задержанный в Армении по запросу США, но отпущенный местным судом, прилетел из Еревана в Москву.

Как сообщает агентство «РИА Новости», россиянин приземлился в столичном аэропорту Внуково в сопровождении жены и адвоката.

Напомним, 30-летнего москвича задержали в Ереване 27 августа. США объявили его в международный розыск по подозрению в торговле оружием, передаче военных технологий и отмывании денег.

29 августа суд в Армении отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте Миронова.

Ранее сообщалось, что Миронов является сотрудником российско-белорусской компании «Синезис». В ней он работал руководителем отдела видеотехнологий и не имел доступа к технологиям военного назначения.

В Армении россиянин находился на отдыхе вместе с супругой.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Задержанный в Армении по запросу США Миронов прилетел в Москву

Самолет с россиянином приземлился в аэропорту Внуково

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