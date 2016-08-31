Вице-премьер Голодец подтвердила увольнение замов министра образования

Ранее СМИ сообщали, что освобождены от должностей работавшие при прежнем главе Минобрнауки Дмитрии Ливанове Александр Повалко, Александр Климов и Екатерина Толстикова
Российский вице-премьер Ольга Голодец подтвердила увольнение трех заместителей нового министра образования и науки Ольги Васильевой.
Об том сообщает ТАСС.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщила, что глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила своих заместителей, которые работали при прежнем министре образования Дмитрии Ливанове.
В частности, сообщалось, что уволены Александр Повалко, Александр Климов и Екатерина Толстикова.
Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин назначил новым министром образования и науки сотрудницу администрации главы государства Ольгу Васильеву.
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