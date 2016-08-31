Вице-премьер Голодец подтвердила увольнение замов министра образования

Российский вице-премьер Ольга Голодец подтвердила увольнение трех заместителей нового министра образования и науки Ольги Васильевой.



Об том сообщает ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщила, что глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила своих заместителей, которые работали при прежнем министре образования Дмитрии Ливанове.

В частности, сообщалось, что уволены Александр Повалко, Александр Климов и Екатерина Толстикова.

Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин назначил новым министром образования и науки сотрудницу администрации главы государства Ольгу Васильеву.

