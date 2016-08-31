Столица Чечни получит к юбилею 270 млн рублей

Федеральный бюджет выделит средства на празднование 200-летия Грозного
Около 258 млн рублей из федерального бюджета и 15 млн рублей из республиканского будет выделено на празднование 200-летия Грозного, которое отметят в 2018 году.
Эти цифры привел на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея столицы Чечни вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин. Он также выразил уверенность, что, помимо этих средств, власти республики смогут привлечь дополнительное финансирование из внебюджетных источников.
«Мероприятие будет знаковым и пройдет на достойном уровне», — заявил Хлопонин.
На заседании рассмотрели план проведения основных мероприятий, представленный председателем правительства Чеченской Республики, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в графике намечено порядка 50 мероприятий, в том числе проведение реставрации исторических памятниках культуры, международных научных форумов, фестивалей и различных творческих, а также спортивных конкурсов.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.