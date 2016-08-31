Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Столица Чечни получит к юбилею 270 млн рублей

Федеральный бюджет выделит средства на празднование 200-летия Грозного

Около 258 млн рублей из федерального бюджета и 15 млн рублей из республиканского будет выделено на празднование 200-летия Грозного, которое отметят в 2018 году.

Эти цифры привел на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея столицы Чечни вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин. Он также выразил уверенность, что, помимо этих средств, власти республики смогут привлечь дополнительное финансирование из внебюджетных источников.

«Мероприятие будет знаковым и пройдет на достойном уровне», — заявил Хлопонин.

На заседании рассмотрели план проведения основных мероприятий, представленный председателем правительства Чеченской Республики, сообщает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что в графике намечено порядка 50 мероприятий, в том числе проведение реставрации исторических памятниках культуры, международных научных форумов, фестивалей и различных творческих, а также спортивных конкурсов.

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Столица Чечни получит к юбилею 270 млн рублей

Федеральный бюджет выделит средства на празднование 200-летия Грозного

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения

Мнение

Дмитрий де Кошко

французский журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке