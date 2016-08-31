Столица Чечни получит к юбилею 270 млн рублей

Около 258 млн рублей из федерального бюджета и 15 млн рублей из республиканского будет выделено на празднование 200-летия Грозного, которое отметят в 2018 году.

Эти цифры привел на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея столицы Чечни вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин. Он также выразил уверенность, что, помимо этих средств, власти республики смогут привлечь дополнительное финансирование из внебюджетных источников.

«Мероприятие будет знаковым и пройдет на достойном уровне», — заявил Хлопонин.

На заседании рассмотрели план проведения основных мероприятий, представленный председателем правительства Чеченской Республики, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в графике намечено порядка 50 мероприятий, в том числе проведение реставрации исторических памятниках культуры, международных научных форумов, фестивалей и различных творческих, а также спортивных конкурсов.