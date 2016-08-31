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Накопительная часть пенсий в РФ будет вновь заморожена

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Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что трансферт в пенсионный фонд не запланирован

Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что накопительная часть пенсий в 2017 году вновь будет заморожена.

По ее словам, трансферт Пенсионному фонду РФ на накопительную часть пенсии не закладывается в проект бюджета. 

На вопрос, сохранится ли заморозка накопительной пенсии в 2017 году, она ответила: «Да», передает агентство «Интерфакс».

Ранее глава Минтруда Максим Топилин предупреждал о продлении заморозки еще на год.

С 2014 года накопительная пенсия не формируется, мораторий был продлен и на 2015 год. Медведев обещал разморозить взносы в 2016-м, но вместо этого мораторий был снова продлен: из 342 млрд рублей сформирован антикризисный фонд в бюджете.

Накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Накопительная часть пенсий в РФ будет вновь заморожена

Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что трансферт в пенсионный фонд не запланирован

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