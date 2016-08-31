В «Останкино» появился мемориал погибших в Югославии журналистов

На территории телецентра «Останкино» в Москве была открыта мемориальная доска, посвященная памяти погибших в Югославии журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куринного.

Как сообщает агентство «РИА Новости», мемориал представляет собой доску с камнями с места гибели журналистов и надписью: «1 сентября 1991 года специальный корреспондент Центрального телевидения СССР Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной пропали без вести при исполнении служебного задания во время гражданской войны на территории бывшей Югославии в окрестностях города Хрватска Костайница. Камни с места трагедии напоминают нам о наших товарищах. Вечная память».

На церемонии открытия мемориала присутствовал сын Куринного, который выразил благодарность пришедшим почтить память его отца.

«Отец был пацифистом. Он не любил войну, но очень любил профессию, он очень ценил коллег», — отметил он.



Корреспонденты ВГТРК Геннадий Куринной и Виктор Ногин, освещавшие войну в Югославии, прибыли в конце августа 1991 года в осажденную сербскими формированиями Хрватску-Костайницу. Затем, 1 сентября, они выехали в сторону Петрини, планируя встретиться с представителями Югославской народной армии. В тот же день в районе местечка Паняни по их автомобилю был открыт огонь. По одной из версий, тележурналисты попали в засаду, устроенную сербскими нерегулярными формированиями. Оба были тяжело ранены. Люди в камуфляже вывели их из машины и застрелили. После чего тела затолкали в автомобиль, который затем сожгли и закопали вместе с останками людей. Точные обстоятельства и место трагедии не удалось установить до сих пор.



17 мая 2013 года загребская полиция задержала Илию Чизмича, бывшего заместителя командира военизированной группировки «Калина Комоговина», действовавшей на территории самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Его подозревают в причастности к убийству советских телевизионных журналистов.



Позже Чизмич был отпущен на свободу, поскольку следствие не нашло доказательств, позволявших продолжить ведение в отношении него уголовного дела.



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