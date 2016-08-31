Спасатель МЧС признал, что никто не бросал раненого туриста

Информация о том, что группа московских туристов бросила в горах раненого друга, чтобы успеть на самолет, не подтвердилось. На самом деле москвичи, напротив, помогли путешествующему в одиночку 37-летнему Денису Гаврилкину в горах Красноярского края, а в МЧС признали, что пострадавшему ничего не угрожало.



Это следует из сообщения ежедневного республиканского издания «Хакасия» и интервью Гаврилкина сайту «Комсомольской правды».

Один из спасателей, которые позже эвакуировали Гаврилкина, прояснил ситуацию: «Они его довели до базового лагеря на озере «Светлое». И приняли решение его оставить, а сами выходить... Там тепло, есть еда, медикаменты, много людей... Ему ничего не угрожало».

Сам Гаврилкин заявил, что «доволен, благодарен этим ребятам». По его словам он был один, без группы.



«Поднялся — подвернул ножку и позвонил МЧС. Они (группа московских туристов) спустились со мной. Я попрощался с ними, вот и всё... Я вообще услышал про эту историю в первый раз, и я просто в шоке! СМИ, как обычно, все преувеличили», — настаивает Гаврилкин.

Утверждается, что группа московских туристов, которая совершенно случайно набрела на Гаврилкина, помогла ему добраться до базового лагеря на озере «Светлое», дала свою аптечку и эластичный бинт, чтобы сделать тугую повязку. Потом приехали спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые и эвакуировали Гаврилкина на базу «Спящий Саян».

Ранее сибирский региональный центр МЧС сообщил, что 30-летнего мужчину, который повредил связки, бросили коллеги по турпоходу, потому что спешили на самолет до столицы. Отмечается, что травмированный мужчина не мог сам передвигаться по пересеченной горной местности.

Четверо неудавшихся туристов якобы даже не догадались сообщить о произошедшем в МЧС. Спасатели узнали об инциденте от матери пострадавшего через сутки. Сотрудники поисково-спасательной службы сразу отправились за мужчиной, оказали ему первую помощь и помогли добраться до туристической базы.



«Спасатели в шоке, и даже самые бывалые специалисты не берутся комментировать этот случай», — говорилось в сообщении МЧС.

