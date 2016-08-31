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Бельгийские спецслужбы включили в список террористов 29 россиян

Всего в базе данных числится 614 человек из разных стран

Спецслужбы Бельгии включили в список боевиков 614 человек, в числе которых 29 граждан России.

В базе находится 372 бельгийца и 119 иностранцев, в том числе 39 марокканцев, 29 россиян, 16 французов, 13 алжирцев, семь голландцев, шесть итальянцев, а также три гражданина Сирии, три тунисца и два македонца. 266 человек из списка в настоящий момент находятся в Сирии или в Ираке, а 114 вернулись из зоны боевых действий.

Около 20 человек из списка причастны к подготовке терактов. Так, семь человек имеют отношение к терактам в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года.

Большинство из указанных в списке россиян — выходцы из Чечни, Дагестана и Ингушетии. Все они — сторонники запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ», сообщает «Ридус» со ссылкой на бельгийский новостной портал Knack.

11 граждан РФ в настоящий момент могут находиться в Сирии или Ираке. 13 человек уже вернулись. Один был задержан по пути в зону боевых действий, а четверо находятся в пути.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Бельгийские спецслужбы включили в список террористов 29 россиян

Всего в базе данных числится 614 человек из разных стран

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