Бельгийские спецслужбы включили в список террористов 29 россиян

Спецслужбы Бельгии включили в список боевиков 614 человек, в числе которых 29 граждан России.

В базе находится 372 бельгийца и 119 иностранцев, в том числе 39 марокканцев, 29 россиян, 16 французов, 13 алжирцев, семь голландцев, шесть итальянцев, а также три гражданина Сирии, три тунисца и два македонца. 266 человек из списка в настоящий момент находятся в Сирии или в Ираке, а 114 вернулись из зоны боевых действий.

Около 20 человек из списка причастны к подготовке терактов. Так, семь человек имеют отношение к терактам в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года.

Большинство из указанных в списке россиян — выходцы из Чечни, Дагестана и Ингушетии. Все они — сторонники запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ», сообщает «Ридус» со ссылкой на бельгийский новостной портал Knack.

11 граждан РФ в настоящий момент могут находиться в Сирии или Ираке. 13 человек уже вернулись. Один был задержан по пути в зону боевых действий, а четверо находятся в пути.