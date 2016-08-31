СК предъявил обвинение педагогу, подозреваемому в связи со школьницей

Следственное управление СК РФ по Татарстану предъявило обвинение школьному педагогу по русскому языку и литературе 24-летней Румие Хусаиновой, подозреваемой в интимной связи со своей ученицей.



«С июня 2016 года в городе Альметьевске обвиняемая четырежды вступала в интимную связь с 15-летней ученицей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления по Республике.

Отмечается, что она обвиняется по ч.2 ст. 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста». — Ред.).



Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.



Подозреваемая в полной мере признала причастность к преступлению. Она заключена под домашний арест.



Расследование уголовного дела продолжается.

