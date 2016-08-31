СК предъявил обвинение педагогу, подозреваемому в связи со школьницей

Судом по ходатайству следователя в отношении учительницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Следственное управление СК РФ по Татарстану предъявило обвинение школьному педагогу по русскому языку и литературе 24-летней Румие Хусаиновой, подозреваемой в интимной связи со своей ученицей.
«С июня 2016 года в городе Альметьевске обвиняемая четырежды вступала в интимную связь с 15-летней ученицей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления по Республике.
Отмечается, что она обвиняется по ч.2 ст. 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста». — Ред.).
Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
Подозреваемая в полной мере признала причастность к преступлению. Она заключена под домашний арест.
Расследование уголовного дела продолжается.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.