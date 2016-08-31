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СК предъявил обвинение педагогу, подозреваемому в связи со школьницей

Судом по ходатайству следователя в отношении учительницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Следственное управление СК РФ по Татарстану предъявило обвинение школьному педагогу по русскому языку и литературе 24-летней Румие Хусаиновой, подозреваемой в интимной связи со своей ученицей.

«С июня 2016 года в городе Альметьевске обвиняемая четырежды вступала в интимную связь с 15-летней ученицей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления по Республике.

Отмечается, что она обвиняется по ч.2 ст. 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста». — Ред.).

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемая в полной мере признала причастность к преступлению. Она заключена под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

СК предъявил обвинение педагогу, подозреваемому в связи со школьницей

Судом по ходатайству следователя в отношении учительницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

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