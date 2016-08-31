Москва признана самым грязным городом страны

Глава министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал 9 городов с самой плохой экологической ситуацией. В антирейтинг вошли Москва, Дзержинск, Магнитогорск, Красноярск, Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Норильск и Чита.

Министр заявил, что именно в этих городах наиболее высокий уровень загрязненности воздуха, а это, в свою очередь, влияет на здоровье жителей.

Также Сергей Донской рассказал, что представители мегаполисов предложили обратить особое внимание на выбросы от автомобилей и производственных объектов.

- Показательно, что в список, озвученный министром, попали как города, в которых наибольший вклад в загрязнение вносит автотранспорт, (например, Москва), так и города, имеющие действующие промышленные предприятия на своей территории, - говорит Сергей Чернин, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды.

По словам Сергея Чернина, это говорит о том, что при планировании деятельности по нормализации экологической ситуации в городах нужно использовать комплексный подход, учитывать вклад промпредприятий и автотранспорта, так как спектр выбрасываемых ими загрязняющих веществ совпадает по многим позициям (оксиды азота, серы, углерода).

- Важность нормализации состояния атмосферного воздуха заключается и в том, что в атмосфере непрерывно происходит осаждение и вымывание токсичных примесей, в результате чего практически все токсиканты попадают в почвенный слой и снежный покров. Исследования показывают, что практически вся почва в городах, в том числе и парках, имеет повышенное содержание загрязняющих веществ, - утверждает член Общественной палаты РФ.

Но по мнению Галины Морозовой, эколога, руководителя Московского городского общества защиты природы, об экологической обстановке нельзя судить только по загрязненности воздуха.

– Но состояние воздуха зависит от площади асфальта, включая стены домов, на которых оседает пыль, сезонных колебаний, количества автомобилей, - говорит Галина Морозова.

По ее словам, неудивительно, что Москва в экологическом антирейтинге заняла «почетное» первое место.

- В столице площадь «зеленых легких» уменьшилась, отсутствует баланс территорий по зеленым насаждениям. Статистики по количеству деревьев и прочего нет. Ее или скрывают, или не ведут, - уверена Галина Морозова.

Также эколог рассказала, что в Москве отсутствует городская целевая программа по охране окружающей среды.

- В 2011 году экспертное сообщество программу отвергло, ее не переработали, и она осталась единственной неутвержденной из всех разработанных, - говорит Галина Морозова.

Глава министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской отметил, что в октябре-ноябре 2016 года ведомство опубликует новый рейтинг городов, в котором будут отражены изменения в экологической ситуации и оценены меры, принимаемые муниципальными властями.

По словам министра, в последнее время региональные и муниципальные власти стали обращать больше внимания на экологические проблемы.

- Можно только приветствовать повышенное внимание Минприроды к состоянию воздуха в городах. И подготовка отдельного экологического рейтинга городов заставит муниципалитеты задуматься о необходимости проведения комплекса мероприятий по нормализации состояния атмосферного воздуха, - подытоживает Сергей Чернин.

